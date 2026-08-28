Spilinga, auto finisce contro un albero: conducente estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco | FOTO

Alle prime ore di oggi, 28 agosto, i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti sulla SP 22, nel territorio del comune di Spilinga, per un incidente stradale autonomo. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Grande Punto è uscita dalla sede stradale, andando a impattare contro un albero. A seguito dell’incidente, il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. La Sala Operativa, allertata tramite N.U.E. 112, ha inviato sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ricadi.

Giunti sul luogo dell’incidente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto innanzitutto a stabilizzare il veicolo, procedendo successivamente, mediante l’utilizzo di specifiche attrezzature per il soccorso tecnico urgente, all’estricazione del conducente dall’abitacolo. Ultimate le operazioni di soccorso, il malcapitato è stato affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. La squadra dei Vigili del Fuoco ha quindi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente, concludendo le operazioni di soccorso.