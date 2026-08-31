Spazzatura in via Santa Caterina, l’appello di un cittadino a Cannizzaro: “serve la videosorveglianza”

Nonostante l’operazione di pulizia straordinaria operata in tutta la città, in via Santa Caterina è presente una nuova discarica di spazzatura, nata dopo l’intervento di ripristino del decoro in zona. Un cittadino ha scritto alla redazione di StrettoWeb per denunciare la situazione e per chiedere al sindaco Cannizzaro di intervenire con l’installazione di un sistema di videosorveglianza che permetta di cogliere in flagrante quei pochi cittadini che ancora faticano a seguire le regole del vivere civile.

Il nostro lettore spiega: “segnalo una situazione di degrado in via Santa Caterina d’Alessandria, dove si è nuovamente accumulata una notevole quantità di rifiuti. Purtroppo non si tratta di una situazione nuova: anche quando la spazzatura viene regolarmente raccolta, spesso non passa nemmeno il tempo necessario perché la zona torni pulita che i rifiuti ricominciano ad accumularsi. In questo caso, una parte importante della responsabilità è evidentemente riconducibile all’inciviltà di alcuni cittadini che continuano a depositare i propri rifiuti proprio in quella zona.

Per questo, oltre alla necessità di garantire una raccolta regolare, sarebbero probabilmente necessari controlli più serrati e, dove possibile, sistemi di videosorveglianza che consentano di individuare e sanzionare chi abbandona illegalmente i rifiuti.

Confidiamo quindi nel sindaco e nelle promesse dell’amministrazione comunale: siamo certi che sapranno intervenire e affrontare anche questo problema.

Vi mando la foto, nella speranza che possa essere pubblicata e contribuire a sollecitare chi di dovere. Credo che segnalare i problemi della città sia utile soprattutto quando lo si fa sempre, indipendentemente dal colore politico dell’amministrazione di turno“.