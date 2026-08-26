Spari nella notte a Palermo, nel mirino una casa allo Zen: indaga la Squadra mobile

Notte di tensione nel quartiere Zen di Palermo, dove alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati sparati contro l’ingresso dell’abitazione di un uomo che si trova agli arresti domiciliari. L’episodio si è verificato in via Rocky Marciano e ha immediatamente fatto scattare l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti, arrivati nella zona dopo la segnalazione, hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e comprendere il contesto nel quale sono stati esplosi i colpi.

Nel mirino la casa di un uomo agli arresti domiciliari

Secondo le informazioni disponibili, i colpi sono stati indirizzati contro l’ingresso della casa di un uomo sottoposto ai domiciliari. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle ragioni dell’azione né sull’identità di chi abbia sparato. Gli investigatori stanno quindi lavorando per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. La circostanza che l’abitazione presa di mira sia quella di una persona agli arresti domiciliari rappresenta uno degli elementi al centro dell’attività investigativa, ma non sono stati indicati collegamenti certi tra la posizione dell’uomo e quanto accaduto.

La Polizia esegue i rilievi e ascolta i residenti

Una volta giunti in via Rocky Marciano, gli agenti hanno effettuato i rilievi nell’area interessata dagli spari. Parallelamente sono stati ascoltati alcuni residenti della zona, nel tentativo di raccogliere informazioni utili sull’accaduto e sull’eventuale presenza di persone o movimenti sospetti durante la notte. Le testimonianze potranno contribuire a chiarire quanti colpi siano stati esplosi, da quale posizione e in quali circostanze.

Un 42enne si presenta al pronto soccorso di Villa Sofia

Poco dopo l’episodio, al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia si è presentato un uomo di 42 anni con alcune ferite. L’uomo ha riferito ai sanitari di essersi procurato le lesioni in seguito a una caduta su un vetro. La sua versione è ora oggetto di verifica da parte degli investigatori, perché gli elementi emersi farebbero pensare a una dinamica diversa.

Le ferite potrebbero essere state provocate da colpi d’arma da fuoco

Secondo quanto emerso finora, infatti, sembra che le ferite riportate dal 42enne possano essere state provocate da colpi d’arma da fuoco. Si tratta tuttavia di un aspetto ancora in fase di accertamento e sul quale sono in corso specifiche verifiche. Gli investigatori dovranno quindi stabilire se esista un collegamento tra il ferimento dell’uomo e gli spari contro l’abitazione allo Zen, oppure se si tratti di due episodi distinti.

Indagini affidate alla Squadra mobile

Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile, chiamata a ricostruire l’intera sequenza degli eventi della notte. L’attività investigativa dovrà chiarire chi abbia esploso i colpi contro l’ingresso dell’abitazione, quale fosse il movente e se il 42enne arrivato a Villa Sofia sia rimasto coinvolto nello stesso episodio. Al momento restano dunque aperti diversi interrogativi. Gli elementi già raccolti dagli agenti, insieme ai rilievi effettuati sul posto e alle dichiarazioni dei residenti, saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto in via Rocky Marciano allo Zen di Palermo.