Spadafora, successo travolgente per la cena spettacolo “Sapore di Mare” | VIDEO

Un tuffo nostalgico nei mitici anni ’60 che ha conquistato il pubblico. Si è conclusa con uno straordinario successo di presenze la cena spettacolo “Sapore di Mare”, l’evento estivo che ha trasformato il rinomato centro eventi e teatro Grande Olimpo in una suggestiva cornice d’altri tempi, unendo in un’unica serata alta gastronomia, teatro e grande musica dal vivo. La serata ha registrato il tutto esaurito, regalando ai partecipanti un’esperienza immersiva tra i sapori del Mediterraneo e le atmosfere spensierate del decennio più amato del Novecento.

Spettacolo itinerante e grandi successi musicali

A caratterizzare il successo dell’evento è stata la perfetta sinergia tra intrattenimento e ristorazione. Durante la cena, la sala è stata animata dalle travolgenti incursioni degli attori della compagnia Grammelot. Il cast ha letteralmente conquistato i tavoli, mettendo in scena sketch esilaranti e momenti iconici ispirati al celebre film cult “Sapore di Mare”, interagendo costantemente con i commensali. La colonna sonora della notte ha poi fatto ballare tutti i presenti grazie alla magia musicale del sassofonista Nat Minutoli, accompagnato dalle straordinarie interpretazioni di Carmen Cilione e Peppe Arena, che hanno ripercorso i più grandi successi discografici del passato.

Il trionfo culinario dello Chef Umberto Caruso

Molto apprezzato il prestigioso percorso gastronomico firmato dallo chef Umberto Caruso, che ha celebrato i profumi del mare con un menù studiato per l’occasione. Gli ospiti hanno potuto gustare piatti simbolo come Le Tentazioni della Riviera (polpo in passeggiata), l’involtino di acciuga “buttunata” (Il Bacio della Baia), il Cous Cous del Tramonto e l’attesissimo gran finale sul lungomare, lo Scoglio d’Autore (tubetti allo scoglio dello Chef), accompagnati da un’impeccabile selezione di vini e dal tradizionale fritto dorato del Mediterraneo.