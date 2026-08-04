Spadafora, si dimette in blocco la maggioranza in Consiglio Comunale

Cambio di scenario radicale al Comune di Spadafora. A due giorni dalle dimissioni rassegnate lo scorso 2 agosto dal primo cittadino, Lillo Pistone, l’intera compagine di maggioranza lascia il Palazzo Municipale. I consiglieri hanno infatti formalizzato al Segretario dell’Ente le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica, una decisione di cui il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Giacobbo, in accordo con il vicesindaco Carlo Alberto Lamberto e degli assessori Nino Miceli, Giuseppe Cannuli e Pinella Giacobbo, si fa oggi portavoce istituzionale.

Gli esponenti della maggioranza – Andrea Giacobbo, Pinella Giacobbo, Flavia Ialacqua, Alessandro Cantilonne, Filippo Giordano e Sebastiano Pino, ai quali si unisce Pasqualina Giannone, che ha rassegnato le dimissioni giusta delega essendo per servizio fuori Spadafora – hanno messo nero su bianco in un documento congiunto le ragioni di una scelta definita testualmente “estremamente sofferta e ponderata“.

Il passo indietro collettivo segna lo stop del progetto politico e amministrativo della lista “Rinasce Spadafora”

Il passo indietro collettivo segna lo stop del progetto politico e amministrativo della lista “Rinasce Spadafora”, che ha la sua sintesi e il suo motore propulsivo proprio nella figura del Sindaco ormai dimissionario. Nel documento, i consiglieri dimissionari tracciano un quadro lucido della crisi, sottolineando in primo luogo l’impatto delle recenti e note vicende giudiziarie che hanno coinvolto il primo cittadino, le quali hanno reso improrogabile una profonda e responsabile riflessione sul prosieguo del mandato istituzionale.

Le dimissioni irrevocabili di Lillo Pistone, Sindaco e fondatore del gruppo, sospende di fatto la linea di continuità politica e programmatica alla base del patto siglato con gli elettori. Secondo i firmatari, “a causa di tale profonda variazione del quadro politico-istituzionale, sono venuti meno i presupposti necessari a garantire l’efficacia, l’incisività e la piena operatività dell’azione amministrativa a tutela della comunità di Spadafora”. Contestualmente, il gruppo ribadisce “la massima fiducia nell’operato della Magistratura, inquadrando e coordinando la difficile decisione al rigoroso rispetto della trasparenza, della legalità e delle istituzioni”. Preso atto dell’impossibilità di portare a termine il mandato elettorale, i consiglieri hanno “ritenuto le dimissioni un atto doveroso nei confronti dei cittadini che avevano accordato loro fiducia. Una decisione necessaria, si legge nella dichiarazione, per tutelare la dignità e l’integrità delle istituzioni e per coerenza con i principi che hanno sempre guidato la loro vita personale e politica”. La nota si chiude con il “sentito ringraziamento dell’intero gruppo consiliare alla comunità di Spadafora e agli uffici comunali per il percorso condiviso in questi anni. Con questa comunicazione del Presidente del Consiglio si certifica ufficialmente l’avvio della fase di transizione per l’Ente locale”.