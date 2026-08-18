Spadafora, il Prefetto di Messina nomina una Commissione d’indagine sul rischio di infiltrazioni mafiose

Il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, previa delega del Ministro dell’Interno, ha provveduto, con decreto emesso ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), a nominare una Commissione d’indagine per verificare la sussistenza di eventuali forme di infiltrazione o di condizionamento mafioso nel Comune di Spadafora. Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Commissione, insediatasi nella mattinata odierna, potrà avvalersi, altresì, di un apposito Nucleo di supporto composto da personale delle Forze di Polizia. L’accesso ispettivo ha durata iniziale pari a tre mesi, con possibilità di proroga di ulteriori tre mesi.