Soverato, controlli dei Carabinieri nelle zone turistiche: 23 sanzioni e cinque patenti ritirate

Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri di Soverato nelle aree maggiormente frequentate da residenti e turisti. L’attività preventiva, predisposta dal comando dell’Arma per garantire maggiore sicurezza sul territorio, ha portato a un bilancio complessivo di 23 verbali per violazioni al Codice della Strada, cinque patenti ritirate, tre veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e 94 punti patente decurtati. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Soverato, con un dispositivo composto da circa una ventina di Carabinieri impegnati nei controlli sulle principali arterie e nelle zone a maggiore concentrazione turistica.

Soverato, controlli sulla sicurezza stradale: fermati 45 veicoli

L’obiettivo dell’attività dei Carabinieri è stato quello di prevenire e contrastare i comportamenti più pericolosi alla guida, con particolare attenzione al rispetto delle norme del Codice della Strada e al fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol. Nel corso del servizio sono state identificate 87 persone e sottoposti a controllo 45 veicoli. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare diverse irregolarità, con conseguenti sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 3.845 euro. L’intervento rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dall’Arma dei Carabinieri nelle località caratterizzate da una maggiore presenza turistica, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.

Incidente nel Soveratese: 23enne positiva all’alcoltest

Durante i controlli i militari sono intervenuti anche in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura condotta da una studentessa di 23 anni residente nel Soveratese. La giovane è stata sottoposta agli accertamenti etilometrici subito dopo il sinistro. L’esito del controllo ha evidenziato una presenza di etanolo superiore ai valori consentiti dalla legge. L’intervento dei Carabinieri ha permesso quindi di verificare la situazione e procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di guida in stato di alterazione per assunzione di alcol.

Patenti ritirate e veicoli sequestrati: il bilancio dell’operazione

Il dispositivo di controllo ha portato anche al ritiro di cinque patenti di guida e al sequestro amministrativo di tre veicoli. Complessivamente sono stati decurtati 94 punti patente, a seguito delle violazioni riscontrate durante le verifiche effettuate dai militari. L’attività dei Carabinieri si è concentrata in particolare sulla prevenzione dei comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza degli automobilisti e degli altri utenti della strada, soprattutto nelle zone caratterizzate da un intenso movimento di persone.

Carabinieri impegnati anche nei prossimi giorni nelle aree turistiche

I controlli straordinari dell’Arma proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle aree di maggiore afflusso del territorio di Soverato e del comprensorio. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare la guida in stato di ebbrezza e garantire condizioni di maggiore sicurezza per cittadini, visitatori e turisti che frequentano la zona. L’attività preventiva dei Carabinieri punta dunque a rafforzare la presenza sul territorio e a promuovere il rispetto delle regole alla guida, con particolare attenzione ai periodi in cui aumenta il traffico veicolare legato alla stagione turistica.