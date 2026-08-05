Sondaggi politici: lo stato di salute dei partiti, tutti i DATI ed i DETTAGLI

Il nuovo sondaggio dell’Istituto Piepoli sulle intenzioni di voto evidenzia un quadro politico estremamente equilibrato. Secondo i dati mostrati nel corso della trasmissione Omnibus su La7, il campo largo raggiunge il 43,5%, superando di mezzo punto percentuale il centrodestra, fermo al 43%. La rilevazione conferma inoltre Fratelli d’Italia come primo partito italiano con il 27,5% dei consensi, mentre il Partito Democratico si attesta al 21% e il Movimento 5 Stelle al 12,5%.

Campo largo al 43,5%, centrodestra al 43%

La fotografia dell’Istituto Piepoli mostra una sfida apertissima tra i due principali schieramenti politici. Il campo largo raggiunge il 43,5%, mentre il centrodestra si ferma al 43%, con un margine di appena 0,5 punti percentuali. Si tratta di una distanza minima che conferma un sostanziale equilibrio nelle intenzioni di voto.

Fratelli d’Italia primo partito con il 27,5%

Tra i singoli partiti continua a guidare Fratelli d’Italia, che ottiene il 27,5% delle preferenze. Segue il Partito Democratico, secondo partito nazionale con il 21%. Al terzo posto si colloca il Movimento 5 Stelle, accreditato del 12,5%, con una flessione di 0,5 punti rispetto alla precedente rilevazione indicata nel grafico.

Forza Italia supera la Lega

All’interno del centrodestra, Forza Italia raggiunge l’8%, precedendo la Lega, che si attesta al 6%. Completano la coalizione Noi Moderati con l’1,5%.

I risultati degli altri partiti

Tra le forze politiche che fanno parte del campo progressista, Alleanza Verdi e Sinistra ottiene il 6,5%, mentre +Europa si ferma all’1%. Tra gli altri partiti, Azione raccoglie il 3%, Italia Viva il 2,5%, Sud Chiama Nord l’1,5%, Pace Terra Dignità l’1,5%, Noi Moderati l’1,5%, Noi di Centro il 6,5%, Coraggio Italia lo 0,5% e Altri partiti lo 0,5%.

I dati della rilevazione

La rilevazione è stata realizzata dall’Istituto Piepoli. Come riportato nel grafico, il sondaggio è stato effettuato con tecnica mista CATI/CAMI/CAWI su un campione di 500 individui maggiorenni. La base del sondaggio è costituita dagli elettori che hanno espresso un’intenzione di voto, mentre indecisi e astenuti rappresentano il 31% del totale. Il quadro che emerge evidenzia una competizione molto serrata tra i due principali schieramenti politici, con un vantaggio minimo del campo largo sul centrodestra e Fratelli d’Italia che mantiene la leadership tra i singoli partiti.