Sondaggi politici, le intenzioni di voto: Vannacci vola, Fdi stabile, cala il Pd. Tutti i DATI

Il quadro politico italiano registra nuovi movimenti. Secondo la rilevazione SWG del 3 agosto 2026 riportata nei grafici in basso, Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito con il 27%, senza variazioni rispetto alla settimana precedente. Il Partito Democratico scende invece al 20,6%, perdendo 0,3 punti, mentre il Movimento 5 Stelle cresce leggermente e raggiunge il 13%. Il dato che potrebbe alimentare maggiormente il dibattito intorno a Vannacci è quello di Futuro Nazionale, stimato al 7,2%, in aumento di 0,3 punti rispetto al 6,9% del 27 luglio. La grafica, tuttavia, non chiarisce direttamente il rapporto tra Vannacci e questa formazione: ogni collegamento politico deve quindi essere verificato attraverso dichiarazioni ufficiali e ulteriori fonti.

Nel resto del centrodestra, Forza Italia scende dal 7,6% al 7,4%, mentre la Lega passa dal 5,7% al 5,5%. Verdi e Sinistra rimane stabile al 6,5%. Il confronto mostra una possibile redistribuzione dei consensi nell’area conservatrice, con Futuro Nazionale in crescita mentre gli altri due partiti arretrano. Tra le formazioni minori, Azione è indicata al 3,3%, Italia Viva al 2,4% e +Europa all’1,2%. Noi Moderati, Sud Chiama Nord e Ora! sono all’1% ciascuno. Le altre liste raccolgono complessivamente il 2,9%.

La quota di chi non si esprime sale dal 27% al 30%

La quota di chi non si esprime sale dal 27% al 30%, con un aumento di 3 punti percentuali. La rilevazione, secondo le informazioni presenti nell’immagine, è stata realizzata su un campione di 1.200 maggiorenni residenti in Italia, con un margine d’errore statistico del 2,8%. I dati descrivono una fotografia momentanea delle intenzioni di voto e non una previsione del risultato elettorale.