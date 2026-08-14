Sondaggi politici, le intenzioni di voto: Vannacci sfiora l’8%, FdI resta primo partito e il Pd insegue | DATI

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto con il 25,3%, seguito dal Partito Democratico al 22,2%. È il quadro che emerge dal sondaggio Winpoll sulle prossime elezioni politiche. Tra le due principali forze indicate dalla rilevazione ci sono 3,1 punti percentuali di distanza, mentre il Movimento 5 Stelle, terzo, si attesta al 10,8%. Alle spalle dei primi tre partiti si apre una fascia particolarmente ravvicinata. Alleanza Verdi Sinistra è indicata all’8,1%, Futuro Nazionale al 7,8% e Forza Italia al 7,1%. Più indietro la Lega, che raccoglie il 5,7% delle intenzioni di voto. Nella parte bassa della rilevazione, Italia Viva raggiunge il 2,6%, mentre Azione è al 2,5%. Pace Terra Dignità e +Europa vengono entrambe indicate all’1,3%. La voce “Altro partito” raccoglie complessivamente il 5,3%.

Sondaggio Winpoll, Fratelli d’Italia primo partito con il 25,3%

Il dato principale della rilevazione riguarda il primato di Fratelli d’Italia, che alla domanda “Per quale partito voterebbe alle prossime elezioni politiche?” ottiene il 25,3%. Il partito si colloca così in testa alla graduatoria mostrata da Winpoll, mantenendo un margine di poco superiore ai tre punti percentuali sul principale inseguitore. Il dato fotografato dal sondaggio esprime un’intenzione di voto e non può naturalmente essere considerato una previsione certa del risultato di eventuali elezioni. La rilevazione consente però di osservare i rapporti di forza restituiti dal campione al momento dell’indagine.

Partito Democratico al 22,2%, distanza di 3,1 punti da FdI

Al secondo posto si trova il Partito Democratico, accreditato del 22,2%. Il distacco da Fratelli d’Italia è quindi di 3,1 punti percentuali. I primi due partiti risultano nettamente distanziati dalle altre forze presenti nella rilevazione. Sommando esclusivamente le loro percentuali, FdI e Pd raggiungono il 47,5% delle intenzioni di voto riportate nel grafico. La fotografia fornita da Winpoll mostra quindi una competizione che, sul piano dei singoli partiti, vede le prime due posizioni occupate da formazioni entrambe sopra il 20%, mentre nessun’altra forza raggiunge la stessa soglia.

Movimento 5 Stelle terzo al 10,8%

Il Movimento 5 Stelle occupa la terza posizione con il 10,8%. Il dato lo mantiene sopra la soglia del 10%, ma a una distanza significativa sia dal Partito Democratico sia da Fratelli d’Italia. Tra il Pd e il M5S ci sono infatti 11,4 punti percentuali, mentre la distanza tra il Movimento e Fratelli d’Italia raggiunge i 14,5 punti. Il Movimento 5 Stelle conserva comunque la terza posizione nella graduatoria del sondaggio, precedendo di 2,7 punti percentuali Alleanza Verdi Sinistra.

Alleanza Verdi Sinistra all’8,1%, Futuro Nazionale al 7,8%

Subito sotto il Movimento 5 Stelle si trova Alleanza Verdi Sinistra, che il sondaggio Winpoll colloca all’8,1%. A soli 0,3 punti percentuali segue Futuro Nazionale, indicato al 7,8%. I due dati risultano quindi molto vicini all’interno della fotografia delle intenzioni di voto proposta dalla rilevazione. Questa parte della graduatoria è particolarmente compatta. Tra l’8,1% di Alleanza Verdi Sinistra e il 7,1% di Forza Italia, infatti, c’è appena un punto percentuale.

Forza Italia al 7,1% e Lega al 5,7%

Forza Italia viene accreditata del 7,1%, posizionandosi alle spalle di Futuro Nazionale. La Lega è invece indicata al 5,7%. Considerando esclusivamente le percentuali dei singoli partiti riportate nel grafico, il sondaggio evidenzia dunque una serie di forze collocate tra il 5 e l’8%, dopo il netto divario che separa il Movimento 5 Stelle dai primi due partiti. Tra Forza Italia e Lega la distanza è di 1,4 punti percentuali, mentre rispetto a Fratelli d’Italia il divario è decisamente più ampio.

Italia Viva e Azione quasi appaiate

Particolarmente ridotta è la distanza tra Italia Viva e Azione. La prima viene indicata al 2,6%, mentre la seconda raggiunge il 2,5%. A separarle c’è quindi appena un decimo di punto percentuale. Si tratta dei due valori più ravvicinati, insieme al dato identico attribuito alle due formazioni che seguono nella graduatoria. Pace Terra Dignità raccoglie infatti l’1,3%, esattamente la stessa percentuale assegnata a +Europa.

“Altro partito” complessivamente al 5,3%

Il grafico Winpoll comprende anche la categoria “Altro partito”, alla quale viene attribuito complessivamente il 5,3%. Il dato è superiore a quello attribuito singolarmente a Italia Viva, Azione, Pace Terra Dignità e +Europa, ma trattandosi di una categoria aggregata non può essere equiparato direttamente alla percentuale di una singola formazione politica. Nel complesso, le percentuali visualizzate nel grafico sommano al 100%, offrendo così la distribuzione delle intenzioni di voto tra le forze indicate e la categoria residuale “Altro partito”.