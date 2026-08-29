Sondaggi politici, le intenzioni di voto: Fratelli d’Italia in testa, sfida aperta tra centrodestra e centrosinistra

Il quadro delle intenzioni di voto fotografa una sfida ancora aperta tra le principali coalizioni. Secondo la rilevazione Lab21 per Affaritaliani, se domani si votasse per il nuovo governo nazionale, il centrodestra raccoglierebbe il 41,4% dei consensi, mentre il centrosinistra si fermerebbe al 44,2%, mantenendo un leggero vantaggio complessivo. La distanza tra gli schieramenti resta quindi contenuta, con pochi punti percentuali a separare le due aree politiche. Tra i singoli partiti, Fratelli d’Italia si conferma la forza politica più votata con il 28,1%, anche se registra una lieve flessione dello 0,2% rispetto alla precedente rilevazione.
Alle sue spalle si collocano:
- Partito Democratico al 20,2%, in crescita dello 0,1%;
- Movimento 5 Stelle al 13,9%, con un aumento dello 0,2%;
- Forza Italia al 7,2%, in salita dello 0,1%;
- Futuro Nazionale all’8,0%, con un incremento dello 0,4%.
La coalizione di governo cresce grazie agli alleati
Nel centrodestra, oltre al primato di Fratelli d’Italia, crescono anche gli altri partiti della coalizione. La Lega raggiunge il 5,3%, guadagnando lo 0,2%, mentre Noi Moderati si attesta allo 0,8%. Il totale della coalizione guidata dal centrodestra arriva così al 41,4%, con una variazione complessiva del -0,1%.
Centrosinistra avanti grazie alla somma delle forze alleate
Il centrosinistra mantiene il vantaggio grazie soprattutto al risultato del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. La coalizione nel complesso raggiunge il 44,2%, segnando un incremento dello 0,2%.
Nel dettaglio:
- Alleanza Verdi Sinistra è al 5,8% (-0,1%);
- Italia Viva registra il 2,9% (+0,2%);
- Più Europa si ferma all’1,4% (-0,2%).
Gli altri partiti e gli indecisi
Tra le altre forze politiche, Azione raccoglie il 3,0%, mentre Sud Chiama Nord si attesta all’1,6%. Gli altri partiti valgono complessivamente l’1,8%, in calo dello 0,6%. La rilevazione evidenzia comunque un quadro politico ancora caratterizzato da forte equilibrio: Fratelli d’Italia mantiene la leadership tra i partiti, ma la partita delle coalizioni resta aperta e dipenderà anche dalla capacità dei diversi schieramenti di consolidare il consenso nelle prossime settimane.