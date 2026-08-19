Sondaggi politici, le intenzioni di voto: FdI resta primo partito, cresce Futuro Nazionale, Pd al 20,1%

Fratelli d’Italia si conferma la prima forza politica nelle intenzioni di voto rilevate dal sondaggio Lab21 per Affaritaliani.it del 12 agosto 2026. FdI si attesta al 29,6%, registrando una flessione di appena 0,1 punti percentuali rispetto al 30 luglio. Il dato mantiene quindi sostanzialmente invariata la posizione del partito, che conserva un ampio vantaggio rispetto alle altre forze politiche considerate nella rilevazione. La distanza dal Partito Democratico, secondo partito con il 20,1%, è di 9,5 punti percentuali. La variazione più significativa riportata dal sondaggio riguarda Futuro Nazionale, che raggiunge il 7,1%. Rispetto alla precedente rilevazione del 30 luglio, il dato cresce di 0,6 punti percentuali. Tra i partiti indicati nella rilevazione è l’incremento maggiore. Con il 7,1%, Futuro Nazionale supera Forza Italia, ferma al 6,7%, e la Lega, indicata al 5,3%.

Forza Italia stabile al 6,7%, Lega ferma al 5,3%

Nessuna variazione viene invece registrata per Forza Italia, che secondo Lab21 rimane al 6,7%, esattamente sullo stesso valore della precedente rilevazione. Situazione analoga per la Lega, accreditata del 5,3% e anch’essa stabile rispetto al 30 luglio. Nel confronto tra queste forze, quindi, è la crescita di Futuro Nazionale a modificare i rapporti: il suo 7,1% vale 0,4 punti in più rispetto a Forza Italia e 1,8 punti in più rispetto alla Lega.

Sondaggi, Partito Democratico stabile al 20,1%

Sul fronte del centrosinistra, il Partito Democratico si conferma la seconda forza politica tra quelle considerate nel sondaggio. Il Pd è al 20,1%, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente. Il dato lascia quindi immutata la percentuale del partito rispetto al 30 luglio. Il distacco da Fratelli d’Italia, che raggiunge il 29,6%, rimane significativo, mentre il vantaggio sul Movimento 5 Stelle è di 6,4 punti. Anche Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) non registra movimenti: la formazione rimane al 5,9%, confermando esattamente la percentuale precedente.

Movimento 5 Stelle al 13,7%, crescita di 0,2 punti

Il Movimento 5 Stelle registra invece un lieve incremento. Il M5S raggiunge il 13,7%, guadagnando 0,2 punti percentuali rispetto al 30 luglio. Tra FdI, Pd e M5S, dunque, soltanto il Movimento 5 Stelle presenta una variazione positiva nella rilevazione del 12 agosto: Fratelli d’Italia perde un decimo, mentre il Partito Democratico rimane invariato. Il 13,7% del M5S lo colloca a 6,4 punti dal Pd e a 15,9 punti da Fratelli d’Italia.

Italia Viva e Azione crescono entrambe di 0,2 punti

Segnali di crescita, seppure contenuti, vengono registrati anche per Italia Viva e Azione. Italia Viva raggiunge il 2,7%, mettendo a segno un incremento di 0,2 punti percentuali rispetto al 30 luglio. La stessa variazione riguarda Azione, che sale al 3,3%, anch’essa con un progresso di 0,2 punti. Tra le due formazioni rimangono quindi 0,6 punti percentuali di distanza, con Azione davanti a Italia Viva.