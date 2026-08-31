Sondaggi politici, la corsa dei partiti: Fratelli d’Italia resta al comando, vola Futuro Nazionale, sale il Pd | DATI

Il nuovo sondaggio SWG sugli orientamenti di voto del 31 agosto 2026 fotografa un quadro politico con pochi movimenti nelle percentuali, ma con alcuni segnali interessanti negli equilibri tra i partiti. Fratelli d’Italia si conferma la prima forza politica con il 26,8% delle intenzioni di voto, in lieve calo rispetto alla precedente rilevazione del 3 agosto, quando era al 27% (-0,2 punti). Alle spalle del partito di maggioranza si rafforza il Partito Democratico, che sale al 20,7%, guadagnando 0,1 punti rispetto al 20,6% della precedente rilevazione. Il Movimento 5 Stelle registra invece una flessione: passa dal 13% al 12,7%, con una perdita di 0,3 punti percentuali.

Futuro Nazionale cresce, Forza Italia arretra

Tra le forze politiche che segnano il movimento più significativo c’è Futuro Nazionale, che raggiunge il 7,5%, in crescita di 0,3 punti rispetto al 7,2% precedente. Scende invece Forza Italia, che passa dal 7,4% al 7,1%, con un calo di 0,3 punti. In recupero Verdi e Sinistra, che si attestano al 6,7%, rispetto al 6,5% della precedente rilevazione (+0,2). Anche la Lega registra un lieve incremento, passando dal 5,5% al 5,7% (+0,2).

Le forze minori

Nella rilevazione SWG vengono indicati anche gli altri partiti e liste:

Azione : 3,2% (-0,1)

: 3,2% (-0,1) Italia Viva : 2,4% (stabile)

: 2,4% (stabile) +Europa : 1,3% (+0,1)

: 1,3% (+0,1) Noi Moderati : 1,1% (+0,1)

: 1,1% (+0,1) Ora! : 1% (stabile)

: 1% (stabile) Altre liste: 3,8% (-0,1)

Rimane elevata la quota di chi non esprime un orientamento di voto: il dato passa dal 30% al 27%, con una diminuzione di tre punti percentuali.

La maggioranza e il quadro politico

Considerando le principali forze del centrodestra, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega registrano complessivamente un lieve arretramento rispetto alla precedente rilevazione, mentre cresce il peso di Futuro Nazionale, che si posiziona come una delle realtà in maggiore crescita nel panorama politico. Nel centrosinistra, il Partito Democratico mantiene la seconda posizione nazionale, mentre Movimento 5 Stelle e Verdi-Sinistra seguono con dinamiche differenti: il primo in calo, il secondo in leggero aumento. Il sondaggio conferma quindi un quadro ancora caratterizzato dalla leadership di Fratelli d’Italia, con una competizione aperta per il secondo posto e una crescente attenzione agli equilibri interni agli schieramenti.



Sondaggio realizzato per La7 con tecnica mista CATI-CAMI-CAVI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4406 non rispondenti), intervistati tra il 26 e il 31 agosto 2026. Margine d’errore massimo: ±2,8% con livello di confidenza del 95%.