Sondaggi politici, Conte domina nel Campo Largo: Schlein superata anche da Silvia Salis

Nuovi sondaggi politici accendono il confronto all’interno del campo largo e, soprattutto, sulla leadership dell’area progressista. La rilevazione dell’Istituto Piepoli mostra una graduatoria piuttosto netta sulla fiducia riposta nei principali esponenti politici dell’area: al primo posto si colloca Giuseppe Conte, che raggiunge il 36%. Il leader del Movimento 5 Stelle precede tutti gli altri nomi presi in considerazione dalla rilevazione. Alle sue spalle emerge però un dato particolarmente significativo: Silvia Salis raggiunge il 30%, superando di un punto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, attestata al 29%.

Sondaggi politici, Conte primo nel campo largo con il 36%

La graduatoria sulla fiducia nei leader del campo largo vede dunque Giuseppe Conte nettamente davanti agli altri esponenti considerati. L’ex presidente del Consiglio ottiene il 36%, con sei punti di vantaggio rispetto alla seconda posizione. Il risultato restituisce a Conte una posizione di primo piano nell’area politica alternativa al centrodestra, almeno per quanto riguarda lo specifico indicatore della fiducia personale rilevato dal sondaggio. Il dato non misura direttamente le intenzioni di voto dei partiti e non può quindi essere automaticamente tradotto in consenso elettorale. Offre però un’indicazione sul gradimento personale dei singoli protagonisti politici presi in esame.

Silvia Salis seconda al 30%, davanti a Elly Schlein

La principale sorpresa della rilevazione è rappresentata da Silvia Salis, che conquista la seconda posizione con il 30% di fiducia. Salis si colloca così immediatamente dietro Conte e, soprattutto, riesce a superare Elly Schlein. La segretaria nazionale del Partito Democratico raccoglie infatti il 29%, appena un punto in meno. Tra Conte e Schlein, i due leader delle principali forze politiche che compongono l’area progressista, emerge invece una distanza di sette punti percentuali: 36% per il presidente del Movimento 5 Stelle contro il 29% della leader dem.

Fratoianni al 23% e Bonelli al 21%

Scendendo nella classifica troviamo Nicola Fratoianni, che raggiunge il 23%. Il leader di Sinistra Italiana rimane quattro punti dietro Schlein e tredici rispetto a Conte. Subito dopo si posiziona Angelo Bonelli con il 21% di fiducia. Tra i due esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra la distanza indicata dalla rilevazione è dunque limitata a due punti percentuali. Il sondaggio mostra pertanto un primo gruppo composto da Conte, Salis e Schlein, tutti vicini o sopra la soglia del 30%, seguito a maggiore distanza da Fratoianni e Bonelli.

Renzi al 17%, Magi chiude la classifica al 14%

Più indietro si trova Matteo Renzi. L’ex presidente del Consiglio raggiunge il 17%, collocandosi al penultimo posto tra i sette esponenti considerati. Chiude la graduatoria Riccardo Magi, fermo al 14%. La distanza tra il primo e l’ultimo classificato è quindi particolarmente ampia: tra il 36% di Giuseppe Conte e il 14% di Riccardo Magi ci sono 22 punti percentuali.