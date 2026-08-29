Sondaggi, l’ex premier Conte leader del campo largo: doppia Schlein e supera tutti gli alleati | DATI

Giuseppe Conte resta il nome più forte alla guida del campo largo del centrosinistra. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Lab21 per Affaritaliani, che ha analizzato le preferenze degli elettori dell’area progressista in merito alla domanda: “Chi dovrebbe essere il leader politico a guidarlo?” Il risultato evidenzia un netto vantaggio del presidente del Movimento 5 Stelle, indicato dal 50,3% degli intervistati che dichiarano di conoscere i leader e di votare per il centrosinistra alle prossime elezioni politiche. Un dato che conferma il ruolo centrale di Conte nel dibattito sull’eventuale alleanza tra le forze alternative al centrodestra. Alle sue spalle si posiziona la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che raccoglie il 20,2% delle indicazioni. Più distanziati gli altri esponenti politici inseriti nella rilevazione, con una crescita significativa per alcuni nomi emergenti del panorama progressista.

Giuseppe Conte in testa con oltre la metà delle preferenze del campo largo

Il dato più rilevante del sondaggio riguarda il distacco tra Giuseppe Conte e gli altri possibili leader del campo largo. Con il 50,3% delle preferenze, l’ex presidente del Consiglio si colloca nettamente al primo posto nella percezione degli elettori del centrosinistra. La rilevazione assegna a Conte anche un incremento rispetto al precedente dato considerato dal sondaggio, segnalato con una freccia verde verso l’alto. Un risultato che rafforza la posizione del leader del Movimento 5 Stelle nel confronto interno alla coalizione. Il tema della leadership rappresenta uno degli aspetti più delicati per il futuro del centrosinistra, chiamato a costruire una proposta politica comune in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. La figura in grado di guidare il progetto unitario resta infatti uno dei principali nodi da sciogliere.

Elly Schlein seconda, ma lontana dalla vetta

Al secondo posto si trova Elly Schlein, indicata dal 20,2% degli intervistati. La segretaria del Partito Democratico rimane quindi una figura centrale nel centrosinistra, ma il sondaggio evidenzia una distanza significativa rispetto a Giuseppe Conte. Il dato relativo a Schlein viene accompagnato da una variazione negativa rispetto alla precedente rilevazione, con una freccia rossa verso il basso. Un elemento che apre una riflessione sul rapporto tra la leadership del Pd e le aspettative degli elettori dell’area progressista. Nonostante il secondo posto, il risultato conferma comunque il ruolo del Partito Democratico come uno dei pilastri del possibile campo largo, insieme al Movimento 5 Stelle e alle altre forze politiche dell’opposizione.

Alessandro Onorato sorprende e sale al terzo posto

Tra i risultati più interessanti del sondaggio spicca il dato di Alessandro Onorato, assessore di Roma, che raggiunge il 12,2% delle preferenze. Onorato si colloca davanti a figure politiche con una lunga esperienza nazionale come Matteo Renzi, diventando uno dei nomi emergenti nella graduatoria sulla leadership del centrosinistra. Il suo risultato viene indicato in crescita, con una freccia verde, segnale di un aumento del consenso rispetto alla precedente rilevazione. Un dato che evidenzia come, oltre ai leader nazionali più conosciuti, anche amministratori e rappresentanti territoriali possano ritagliarsi uno spazio nel dibattito politico.

Matteo Renzi al 10%, Fratoianni e Bonelli più distanti

Più indietro si posiziona Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che raccoglie il 10% delle indicazioni. Il dato viene accompagnato da una variazione negativa rispetto alla precedente rilevazione. Ancora più bassi i risultati per gli altri esponenti del centrosinistra inseriti nel sondaggio. Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, ottiene il 4,4%, con un dato in crescita rispetto alla precedente rilevazione. Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, si ferma invece al 3,1%, mantenendo sostanzialmente stabile la propria posizione.

Il futuro del campo largo passa dalla scelta della leadership

La fotografia scattata dal sondaggio Lab21 per Affaritaliani evidenzia una gerarchia precisa nelle preferenze degli elettori del centrosinistra. Giuseppe Conte emerge come il candidato più accreditato alla guida del campo largo, con un vantaggio molto ampio rispetto agli altri protagonisti. Il risultato riapre però il confronto sulle strategie future della coalizione e sulla necessità di trovare un equilibrio tra le diverse anime dell’opposizione: dal Movimento 5 Stelle al Partito Democratico, passando per le forze centriste e progressiste. La partita della leadership resta dunque aperta sul piano politico, ma il sondaggio indica con chiarezza una tendenza: tra gli elettori del centrosinistra, il nome di Conte appare oggi quello con il maggiore consenso per guidare un’eventuale alleanza alternativa al centrodestra.