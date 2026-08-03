Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria in missione al Lago di Vico per cercare il marito del ministro Roccella

“Sono andate avanti per tutto il weekend le ricerche di Luigi Cavallari e oggi verranno impiegati specialisti sommozzatori dei nuclei di Teramo, Napoli e Reggio Calabria, assieme a Unità comando locale con topografi del comando di Viterbo e piloti di droni dalla Direzione Regionale Lazio”. Lo hanno riferito all’Adnkronos i Vigili del Fuoco, parlando del marito del ministro Eugenia Roccella, scomparso nelle acque del Lago di Vico lo scorso 27 giugno, quando Cavallari si era tuffato dall’imbarcazione senza fare ritorno. A quel punto la ministra contattò i soccorsi, mettendo in moto le ricerche che sono proseguite fino a oggi.