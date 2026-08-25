Sigfrido Ranucci lascia Report? La Rai pronta alla svolta: tre incarichi sul tavolo e caccia al nuovo conduttore

Il futuro di Sigfrido Ranucci in Rai potrebbe essere arrivato a un punto di svolta. Secondo quanto riportato oggi da la Repubblica, la decisione sarebbe ormai stata presa: il giornalista dovrebbe lasciare la conduzione di Report, il programma di inchiesta di Rai 3 che guida dal 2017. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore, aprendo una nuova fase sia per il conduttore sia per una delle trasmissioni più riconoscibili del servizio pubblico. La questione principale, a questo punto, non riguarderebbe soltanto il futuro di Ranucci a Report, ma soprattutto la sua collocazione all’interno della Rai. L’azienda, infatti, starebbe valutando tre possibili incarichi alternativi con l’obiettivo di mantenere il giornalista all’interno di Viale Mazzini.

La Rai valuta tre nuove destinazioni per Sigfrido Ranucci

La giornata odierna potrebbe essere decisiva per definire il nuovo ruolo di Sigfrido Ranucci. I vertici della Rai dovrebbero riunirsi per esaminare il dossier relativo al giornalista e arrivare a una soluzione definitiva. Sul tavolo ci sarebbero diverse ipotesi professionali, tutte orientate verso una permanenza del conduttore nell’azienda. Tra le possibilità emerse nelle ultime ore ci sarebbe anche un incarico collegato alla formazione giornalistica, con un ruolo all’interno della scuola di giornalismo. Altre soluzioni riguarderebbero invece strutture dell’informazione Rai, con l’eventualità di un coinvolgimento tra Rai 3 e RaiNews. La decisione finale dovrà stabilire non soltanto quale sarà il nuovo incarico di Ranucci, ma anche come verrà organizzato il futuro di Report, programma che negli anni è diventato un punto di riferimento per il giornalismo d’inchiesta televisivo.

Report verso un nuovo conduttore: l’obiettivo è mantenere la continuità editoriale

La possibile uscita di Ranucci dalla conduzione di Report non dovrebbe però tradursi in una rottura con la storia del programma. La Rai, attraverso il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini, avrebbe infatti intenzione di garantire una continuità editoriale, mantenendo l’identità della trasmissione anche con un nuovo volto alla guida. Parallelamente alla scelta sul futuro professionale del giornalista, l’azienda starebbe lavorando alla selezione del possibile successore. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane figura quello di Federico Ruffo, giornalista già legato alla Rai e in passato collaboratore proprio di Report. La scelta del nuovo conduttore potrebbe quindi procedere insieme alla definizione del nuovo incarico per Ranucci. Una soluzione che consentirebbe alla Rai di affrontare il passaggio di consegne senza interrompere il percorso editoriale dello storico programma di Rai 3.

Il caso Ranucci tra tensioni politiche e vicende giudiziarie

La vicenda arriva in un momento particolarmente delicato per Sigfrido Ranucci, che negli ultimi mesi è stato al centro dell’attenzione pubblica anche per l’inchiesta giudiziaria relativa all’attentato contro di lui. Nel procedimento, Valter Lavitola è stato indicato come mandante dell’azione. La dimensione giudiziaria e quella professionale si sono così intrecciate nel dibattito pubblico, alimentando il confronto sul futuro del giornalista e sul suo ruolo all’interno della televisione pubblica. Ranucci, dal canto suo, ha respinto quella che considera una pressione politica e ha parlato pubblicamente di una vera e propria “gogna politica”. Le ipotesi di un suo allontanamento dalla conduzione di Report hanno inoltre provocato reazioni nel mondo politico, con le opposizioni che hanno contestato la possibilità di una sostituzione alla guida del programma.

L’eredità di Milena Gabanelli e il futuro dell’inchiesta Rai

Dal 2017, Sigfrido Ranucci ha rappresentato il volto principale di Report, raccogliendo l’eredità di Milena Gabanelli, storica conduttrice che aveva portato il programma a diventare uno dei simboli del giornalismo investigativo televisivo italiano. Nel corso degli anni Ranucci ha consolidato il legame con il pubblico, diventando una delle figure più riconoscibili dell’informazione Rai. Proprio per questo, l’eventuale cambio alla guida della trasmissione rappresenterebbe un passaggio significativo nella storia del programma. La Rai sembra dunque orientata ad aprire una nuova fase: da una parte un nuovo conduttore per Report, dall’altra un nuovo incarico per Ranucci, con l’obiettivo di evitare una separazione definitiva tra il giornalista e l’azienda.

Attesa per l’annuncio ufficiale: resta da capire la scelta di Ranucci

Il nodo centrale resta ora quello della risposta del giornalista. L’ipotesi di una permanenza in Rai appare al momento concreta, ma bisognerà capire quale delle proposte verrà formalizzata e se sarà ritenuta adeguata dallo stesso Ranucci. Se l’annuncio arriverà nelle prossime ore, si aprirà immediatamente una seconda fase della vicenda: quella legata alla nuova destinazione del giornalista e alla composizione della squadra che guiderà Report nel futuro. Per il momento, la situazione appare delineata: il percorso di Sigfrido Ranucci alla guida di Report sembra avviarsi verso la conclusione, mentre il suo futuro professionale nella Rai resta ancora da definire.