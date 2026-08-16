Siderno, successo per la 10ª Festa dell’Emigrante a Donisi

Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di partecipazione la 10ª edizione della Festa dell’Emigrante, svoltasi il 10 e 11 agosto a Donisi, nel territorio di Siderno. Due giornate intense, vissute all’insegna della musica, della cultura, delle tradizioni e soprattutto del forte senso di appartenenza a una terra, la Calabria, che continua a vivere nel cuore di chi è partito e di chi ogni giorno sceglie di restare. La Festa dell’Emigrante, giunta al prestigioso traguardo della decima edizione, si conferma un appuntamento capace di riunire generazioni, famiglie, emigrati e cittadini, trasformando Donisi in un luogo di incontro, festa e condivisione.

Il Presidente del Comitato Piazza dell’Emigrante, Rocco Ierinò, esprime “grande soddisfazione per la straordinaria riuscita della manifestazione e rivolge un ringraziamento particolare a tutti i componenti del Comitato. Sono profondamente soddisfatto – dichiara – del risultato raggiunto. Arrivare alla 10ª edizione rappresenta per tutti noi un traguardo importantissimo, ma vedere Donisi così partecipata, viva e piena di entusiasmo è stata l’emozione più grande. Dietro questo successo ci sono mesi di lavoro, sacrificio e passione. Desidero rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i componenti del Comitato, che ancora una volta hanno dimostrato grande senso di responsabilità, disponibilità e spirito di squadra. Ognuno ha dato il proprio contributo e questo straordinario risultato è soprattutto merito di un gruppo che ha saputo lavorare insieme con un unico obiettivo: valorizzare la nostra Festa e il nostro territorio”.

Il Presidente ha inoltre sottolineato il significato profondo della manifestazione. “Questa festa racconta le nostre radici, la nostra identità e il legame indissolubile con la nostra terra. È un modo per ricordare chi è partito, accogliere chi ritorna e trasmettere alle nuove generazioni l’orgoglio di essere calabresi. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e fare della Festa dell’Emigrante un appuntamento sempre più importante per Donisi, Siderno e per tutta la Calabria”, rimarca.

Il Comitato Piazza dell’Emigrante desidera rivolgere “un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Siderno”

Il Comitato Piazza dell’Emigrante desidera rivolgere “un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Siderno e al Sindaco Mariateresa Fragomeni, per la vicinanza e il sostegno dimostrati; alla Regione Calabria e all’Assessore al Turismo Giovanni Calabrese, per l’attenzione riservata alla manifestazione e alla valorizzazione del territorio; a Calabria Straordinaria, Le Radici in Viaggio e Jonica Holidays, per aver condiviso e sostenuto il progetto. Un ringraziamento speciale va alle Forze dell’Ordine, che hanno garantito sicurezza e tranquillità durante le serate, a tutti gli sponsor e alle aziende presenti, che hanno creduto nella manifestazione e contribuito concretamente alla sua riuscita. Un grazie particolare va ai volontari, cuore pulsante dell’organizzazione: persone che, con passione, sacrificio e tantissime ore di lavoro, hanno reso possibile ogni momento della Festa. E infine, il ringraziamento più sentito va a Donisi, Siderno e a tutta la Calabria. Alle famiglie, ai giovani, agli emigrati tornati per vivere insieme questi momenti e a tutte le persone che hanno scelto di esserci. Dieci edizioni non sono soltanto un traguardo: sono una storia. Una storia fatta di persone, radici, memoria e futuro. La Festa dell’Emigrante nasce per ricordare chi è partito, ma soprattutto per dimostrare che, nonostante la distanza, le proprie radici non si dimenticano mai. Il grande successo della 10ª edizione rappresenta quindi non un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza”.

Il Presidente Rocco Ierinò e tutto il Comitato guardano già al futuro con “entusiasmo, pronti a continuare questo percorso e a far crescere una manifestazione che, anno dopo anno, riesce a unire sempre più persone attorno ai valori dell’amicizia, della comunità e dell’amore per la propria terra”.