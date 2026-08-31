Siderno, pronta la festa in onore di Maria SS. di Portosalvo: fiera bicentenaria, Noemi e grandi eventi. Il programma completo

Giovedì 3 settembre prenderanno ufficialmente il via le manifestazioni civili della Festa di Maria Santissima di Portosalvo, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate di Siderno. Dopo il prologo di sabato 29 agosto, con i fuochi d’artificio che hanno annunciato l’inizio delle solenni celebrazioni patronali, Siderno si prepara ad accogliere migliaia di visitatori con un programma ricco di eventi, musica e tradizione. La manifestazione è organizzata dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, con un lavoro di squadra che ha coinvolto l’intera macchina amministrativa. Il coordinamento organizzativo dei festeggiamenti è stato seguito dall’assessore Pietro Sgarlato, affiancato dagli assessori Alessandro Archinà e Salvatore Pellegrino, impegnati nei diversi ambiti di competenza.

La grande novità di quest’anno riguarda la Fiera di Portosalvo, che partirà con un giorno di anticipo rispetto al consueto calendario. Una scelta inserita nel percorso di valorizzazione di un evento storico che ogni settembre richiama a Siderno decine di migliaia di visitatori dalla Calabria e da fuori regione. L’Amministrazione comunale ha puntato su una pianificazione organizzativa che, per il quinto anno consecutivo, ha consentito una migliore gestione degli spazi espositivi, con una chiara delimitazione delle aree dedicate alle bancarelle, alle giostre e al settore food. Una razionalizzazione che coinvolge il lungomare e le altre vie cittadine interessate dai festeggiamenti.

Il programma: dalla Fiera ai concerti

Il programma prenderà il via nella mattinata di giovedì 3 settembre con l’apertura della bicentenaria Fiera di Portosalvo, istituita con Regio Decreto da Ferdinando I di Borbone nel 1819. La serata sarà invece dedicata alla musica con il concerto dell’Associazione Giovani Musicisti di Mammola. Domenica 6 settembre sarà protagonista il palco di Piazza Portosalvo con l’esibizione della Khatmandu, tribute band di Rino Gaetano, formazione attiva da quasi un quarto di secolo e dedicata al repertorio del cantautore italiano.

Lunedì 7 settembre la giornata si aprirà alle ore 8:30 con il tradizionale Ballo dei Giganti lungo le vie della città. Nel pomeriggio, alle ore 16, è prevista la sfilata del complesso bandistico “Città di Siderno”, che precederà la solenne processione della Madonna a mare. Dopo le ore 22 la festa proseguirà in piazza con lo spettacolo musicale del gruppo “Viva gli anni ‘90”, pronto a riportare il pubblico nelle atmosfere e nei successi di una delle decadi più amate della musica italiana e internazionale.

Il programma di martedì 8 settembre seguirà lo stesso percorso della mattina precedente, mentre la serata sarà affidata alla musica di Noemi, protagonista del concerto delle ore 22. La cantante porterà sul palco anche la sua hit estiva “Tu cosa fai questa sera?”, tra i brani più apprezzati del periodo. A chiudere la Festa di Portosalvo sarà lo spettacolo pirotecnico curato dalla Vaccaluzzo Srl di Belpasso, realtà che ha rappresentato l’Italia ai campionati del Mondo di fuochi d’artificio di Vancouver, in Canada.

Con un programma che unisce fede, tradizione, musica e spettacolo, la Festa di Portosalvo 2026 si prepara dunque a confermarsi uno degli appuntamenti più importanti per Siderno e per l’intero territorio della Locride. Una manifestazione che ogni anno rappresenta una grande occasione di incontro per cittadini, visitatori e turisti, offrendo una delle più attese code dell’estate calabrese.