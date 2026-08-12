Siderno, Mimmo Sorace candidato a sindaco per il 2027: nasce una nuova coalizione civica e politica

In vista delle elezioni amministrative del 2027, prende forma a Siderno un nuovo progetto civico e politico che punta a riunire esperienze, sensibilità e storie differenti attorno a una proposta amministrativa comune. Le realtà che hanno avviato il percorso hanno individuato in Mimmo Sorace il candidato alla carica di sindaco, aprendo così ufficialmente una nuova fase politica in città. La scelta è maturata attraverso un confronto tra gruppi provenienti da esperienze diverse, con l’obiettivo dichiarato di mettere Siderno prima delle appartenenze politiche. Sorace viene indicato come il punto d’incontro di un progetto che intende unire competenze ed esperienze differenti attorno a una visione condivisa della città e a un metodo amministrativo improntato alla concretezza e alla responsabilità.

Il percorso nasce dalla convergenza tra realtà civiche e politiche che hanno scelto di superare le tradizionali contrapposizioni e lavorare insieme su programmi, priorità e prospettive per Siderno. In particolare, fanno parte del progetto Siderno2030, caratterizzato da una collocazione trasversale rispetto agli schieramenti partitici nazionali, La Nostra Missione, espressione del centro-destra sidernese, Area Moderata Riformista per Siderno, composta prevalentemente da esponenti di Forza Italia, e Il Faro, realtà nata anch’essa su basi trasversali e nella quale sono presenti storici esponenti della sinistra cittadina.

La convergenza, nelle intenzioni dei promotori, non vuole rappresentare una semplice somma di sigle o appartenenze, ma l’inizio di un percorso aperto alla città, alle competenze e alle energie disponibili a contribuire. Il confronto prosegue anche con il Partito Repubblicano e resta aperto alle altre realtà civiche e politiche interessate a condividere il progetto.

Dalla candidatura al programma per Siderno

Per Mimmo Sorace la candidatura viene presentata come la naturale prosecuzione di un impegno già maturato nella vita amministrativa cittadina e, nell’attuale legislatura, attraverso il lavoro svolto in Consiglio comunale. Con la definizione della candidatura si apre adesso la fase della costruzione della proposta programmatica e del confronto con la città.

Tra i temi indicati come prioritari figurano la programmazione, la qualità dei servizi, le opere pubbliche, il decoro urbano e, più in generale, la necessità di restituire a Siderno una prospettiva di sviluppo chiara e sostenibile nel tempo. Il progetto guarda alle amministrative del 2027 con fiducia, entusiasmo e spirito costruttivo, nella convinzione che la città abbia bisogno di ritrovare slancio, capacità progettuale e una prospettiva concreta di crescita. La proposta nasce quindi nel segno dell’unità, dell’apertura e del cambiamento, con la volontà di costruire una piattaforma amministrativa capace di restituire a Siderno fiducia nel proprio futuro e nuove opportunità di sviluppo.