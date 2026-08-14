Siderno, dramma in mare: donna trovata senza vita a pochi metri dalla spiaggia

Una mattinata d’estate si è trasformata in tragedia a Siderno, lungo il versante ionico della provincia di Reggio Calabria. Una donna è morta mentre si trovava in mare nella parte meridionale del litorale cittadino, in corrispondenza di un tratto di spiaggia libera. La presenza della donna nelle acque prossime alla costa ha fatto scattare l’allarme e sul posto sono stati richiesti immediatamente i soccorsi. La situazione, però, è apparsa fin da subito estremamente grave.

L’allarme e l’arrivo dei soccorsi

A dare l’allarme sono state alcune persone presenti nella zona, dopo aver notato la donna in acqua a breve distanza dalla riva. In pochi minuti sono intervenuti i soccorritori del 118, chiamati a prestare assistenza. Ogni intervento si è però rivelato inutile. Il personale sanitario ha constatato il decesso della donna, che secondo i primi elementi disponibili sarebbe avvenuto poco prima del momento in cui è stata individuata.

Accertamenti per dare un nome alla vittima e chiarire la dinamica

Adesso l’attenzione è concentrata sugli accertamenti investigativi. Gli inquirenti stanno lavorando per arrivare all’identificazione certa della vittima e, soprattutto, per comprendere cosa sia accaduto prima della morte. Dovranno essere ricostruiti i movimenti della donna, le circostanze in cui è entrata in acqua e gli eventuali elementi utili a spiegare il decesso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sulla sua identità.

Tra le ipotesi anche un improvviso malore

Le cause della tragedia non sono ancora state definite. Tra le ipotesi prese in considerazione figura quella di un malore improvviso, che potrebbe aver colpito la donna mentre si trovava in mare, ma si tratta di una possibilità ancora da verificare. Saranno quindi gli accertamenti a stabilire con maggiore precisione cosa abbia provocato la morte e a fornire un quadro più chiaro dell’accaduto.

Siderno sotto shock per la tragedia in mare

La notizia ha rapidamente scosso Siderno, località particolarmente frequentata nel periodo estivo. Il dramma si è verificato proprio nelle ore in cui il litorale viene normalmente raggiunto da residenti e villeggianti. La priorità resta ora quella di dare un’identità certa alla donna e ricostruire gli ultimi momenti prima del decesso, mentre proseguono le verifiche sulle cause della tragedia.