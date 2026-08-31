Siderno celebra la cultura con Cloris Brosca e “La Leggenda degli Zingari”: premi e musica per la Notte dei Libri

Tra la suggestione della luna rossa nel cielo e il richiamo alla “luna nera” dei trascorsi televisivi dell’attrice, Cloris Brosca ha conquistato il pubblico di Siderno con le letture tratte dal libro “La Leggenda degli Zingari”, opera scritta dal docente Pietro Cremona, presidente della Fondazione Cremona. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Cremona insieme all’Amministrazione comunale di Siderno, che ha sostenuto l’evento attraverso l’azione “La Notte dei Libri” del progetto “Siderno, i Mondi Possibili della Lettura” (CUP I19I24001300001), finanziato dal Cepell dopo il riconoscimento ottenuto dalla città per il secondo triennio consecutivo come “Città che legge”.

Il cuore della serata è stato il volume “La Leggenda degli Zingari”, un progetto nato dall’incontro tra diversi linguaggi artistici. La scrittura di Pietro Cremona, le immagini del fotografo Domenico Cavallo e le musiche di Bruno Panuzzo si intrecciano in un’opera che racconta il territorio della Locride, la sua identità e il valore delle sue tradizioni. Attraverso fotografia, letteratura e musica, il libro propone tre chiavi di lettura complementari per mantenere viva la memoria collettiva e valorizzare il patrimonio culturale di un territorio ricco di storia e suggestioni.

Musica e spettacolo con Bruno Panuzzo e il Karatime 2.0

Accanto alle letture di Cloris Brosca, il pubblico ha partecipato con entusiasmo anche ai momenti musicali affidati a Bruno Panuzzo, protagonista del Karatime 2.0 con una selezione di brani della storia della musica pop. Una parte della serata dedicata allo spettacolo e alla condivisione, che ha contribuito a creare un’atmosfera coinvolgente unendo cultura e intrattenimento in un unico percorso artistico.

Nel corso dell’evento la Fondazione Cremona ha assegnato il premio “Incontri Notevoli” per il secondo semestre del 2026. Oltre a Cloris Brosca, il riconoscimento è stato attribuito anche a quattro personalità appartenenti al mondo dell’imprenditoria e delle istituzioni. Durante la serata è stato inoltre presentato il nuovo direttivo della Fondazione Cremona, composto da Pietro Femia, Federica Orlando, Maurizio Lacopo e Antonella Varacalli. Sono stati consegnati anche attestati di riconoscimento al Centro di Aggregazione Seniors Siderno, presente con numerosi soci, e alla manager di Cloris Brosca, Chiara Giulia Cortese.

L’appuntamento ha rappresentato anche un momento significativo per Bruno Panuzzo, che ha salutato il consiglio direttivo della Fondazione Cremona dopo anni di collaborazione. Un percorso definito ricco di risultati positivi e di iniziative realizzate a favore della comunità della Locride. Al termine della serata è stata espressa grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, considerata un ulteriore riconoscimento del lavoro portato avanti dalla Fondazione Cremona nella promozione della cultura, della memoria e della valorizzazione del territorio.