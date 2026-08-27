Sicurezza stradale e movida: la Polizia Stradale incontra i ragazzi nei locali della provincia di Messina

Nell’ambito della campagna “Stasera guido io!”, fortemente voluta dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Fondazione Ania, il Silb Fipe, il Sib Fipe e Feder Balneari Italia, per rispondere efficacemente al fenomeno dell’incidentalità degli eventi mortali e con lesioni verificatisi maggiormente nelle ore serali e notturne, la Polizia Stradale di Messina ha incontrato, nello scorso fine settimana, i ragazzi e le ragazze che, in occasione di alcune serate della movida messinese, hanno potuto assistere alla proiezione di alcuni video, interfacciandosi con gli operatori sui valori fondamentali della sicurezza e di come divertirsi in maniera sana e responsabile attraverso il concetto del “guidatore designato”.

I Comuni interessati dalla campagna di sensibilizzazione sono stati quelli di Letojanni, Giardini Naxos e Capo d’Orlando, ed i locali coinvolti il Movida, il Medea, il Jaaneta, il Cafè do Mar e il Coconut. Gli incontri, caratterizzati da un approccio aperto e colloquiale, hanno riscosso attenzione ed interesse. Il messaggio della sicurezza alla guida passa anche attraverso la scelta consapevole di qualcuno della comitiva che, decidendo di non bere alcolici, garantisca a tutti gli altri il rientro a casa e quindi la conclusione di una bella serata.