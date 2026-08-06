Sicurezza, Iiriti (Fratelli d’Italia): “171 nuovi agenti in Calabria, un segnale concreto di attenzione verso i territori”

L’arrivo di 171 nuove unità della Polizia di Stato destinate alla Calabria rappresenta un risultato importante e un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della sicurezza nella nostra regione. Da consigliere regionale di Fratelli d’Italia accolgo con soddisfazione questa nuova assegnazione, che dimostra l’attenzione del Governo verso le esigenze delle comunità calabresi e verso chi ogni giorno lavora per garantire legalità e tutela dei cittadini”. Lo afferma in una nota Daniela Iiriti, consigliere regionale della Calabria di Fratelli d’Italia.

“Il potenziamento degli organici interesserà tutte le province calabresi, con interventi che andranno a rafforzare questure, commissariati e uffici specializzati. Un investimento sulle persone e sulle strutture operative della Polizia di Stato, fondamentale per affrontare con maggiore efficacia le sfide legate alla sicurezza, al controllo del territorio e alla prevenzione dei fenomeni criminali. Particolarmente significativo è il coinvolgimento di realtà territoriali dove la presenza dello Stato deve essere sempre più forte e capillare. Il rafforzamento dei presidi rappresenta non solo un supporto concreto alle forze dell’ordine, ma anche un messaggio chiaro ai cittadini: le istituzioni sono presenti e continueranno a lavorare per garantire maggiore sicurezza e serenità”.

“Ringrazio il Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l’attenzione riservata alla Calabria. Questo risultato si inserisce in un’azione più ampia portata avanti dal Governo Meloni per valorizzare il ruolo delle forze dell’ordine e fornire loro strumenti adeguati per svolgere al meglio il proprio compito. La sicurezza è un diritto fondamentale e passa attraverso investimenti concreti, organizzazione e vicinanza ai territori. La Calabria merita questo impegno e continueremo, come Fratelli d’Italia, a sostenere ogni iniziativa capace di rafforzare la presenza dello Stato e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”.