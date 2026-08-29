Sicilia in fiamme, incendi da Palermo a Messina: evacuate case e residence, paura tra i residenti

È stata una giornata di emergenza sul fronte degli incendi in Sicilia, con numerosi roghi divampati in diverse province dell’Isola e momenti di forte tensione per i residenti costretti in alcuni casi ad abbandonare le proprie abitazioni. Le fiamme hanno interessato vaste aree di vegetazione. Uno degli episodi più preoccupanti si è verificato nelle campagne di Ciminna, nel Palermitano, dove alcuni residenti sono stati costretti a fuggire dalle proprie villette minacciate dal fuoco. Le fiamme hanno divorato ettari di territorio mentre le squadre di soccorso lavoravano per cercare di contenere il fronte dell’incendio. “Abbiamo visto le fiamme partire da lontano e avvicinarsi sempre di più – racconta uno dei residenti – Poche ore e siamo dovuti fuggire dalle nostre abitazioni. Non sappiamo cosa troveremo quando l’incendio sarà spento”. Una testimonianza che restituisce la paura vissuta dalle persone che abitano nelle aree rurali, spesso circondate da terreni ricoperti di vegetazione secca che, in condizioni climatiche estreme, possono trasformarsi rapidamente in un pericolo per case e infrastrutture.

Incendi in Sicilia, Canadair e squadre a terra impegnati senza sosta

L’emergenza ha richiesto un massiccio intervento delle squadre antincendio della Sicilia, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e contenimento dei roghi. Sul territorio hanno operato gli uomini delle squadre da terra, supportati dai Canadair impegnati nei lanci dall’alto nelle zone più difficili da raggiungere. A coordinare gli interventi è stata la sala operativa del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana, che ha seguito l’evoluzione dei diversi focolai distribuiti sul territorio regionale. L’ultimo sabato di agosto si è trasformato in una giornata particolarmente complessa per la macchina dei soccorsi, con incendi segnalati in varie province, dal Trapanese al Messinese, passando per l’Agrigentino e il Nisseno. Le condizioni meteorologiche hanno favorito la propagazione delle fiamme: il caldo intenso, la siccità e il vento hanno reso più difficile il lavoro delle squadre impegnate nelle operazioni di bonifica.

Paura a Menfi: incendio minaccia le abitazioni in contrada Cipollazzo

Tra le situazioni più delicate si è registrata quella di Menfi, in provincia di Agrigento, dove un vasto incendio di sterpaglie ha interessato la zona di contrada Cipollazzo. Il rogo ha raggiunto un’area vicina ad alcune abitazioni, facendo scattare l’allarme tra i residenti. Le squadre intervenute hanno lavorato per mettere sotto controllo l’incendio e, nelle ore successive, la situazione è progressivamente migliorata con il fronte delle fiamme che è stato circoscritto. L’episodio ha comunque riportato l’attenzione sul rischio rappresentato dagli incendi nelle aree rurali siciliane durante i mesi estivi, quando la presenza di vegetazione secca e le temperature elevate aumentano il pericolo di propagazione rapida dei roghi.

Sciacca, evacuato un residence turistico per precauzione

Momenti di apprensione anche a Sciacca, sempre nell’Agrigentino, dove un incendio ha interessato la località Makauda. Per motivi di sicurezza, i soccorritori e le forze dell’ordine hanno disposto l’allontanamento temporaneo delle persone presenti all’interno di un residence turistico. Gli ospiti sono stati trasferiti in via precauzionale sulla spiaggia, considerata un’area più sicura rispetto alla zona interessata dalle fiamme. Contestualmente è stata chiusa anche la strada statale della zona per consentire le operazioni di emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori impegnati nello spegnimento. La situazione è stata monitorata costantemente dalle autorità, impegnate a evitare che il rogo potesse estendersi ulteriormente verso strutture abitate o aree frequentate dai turisti.

Roghi in tutta la Sicilia: coinvolte diverse province

L’ondata di incendi in Sicilia ha interessato numerosi comuni distribuiti in più aree dell’Isola. Tra i territori colpiti figurano Butera nel Nisseno, Paceco, Partanna, Castelvetrano e Calatafimi Segesta nel Trapanese, oltre a Polizzi Generosa e Ciminna nel Palermitano. Fiamme segnalate anche nel Messinese, nei comuni di Roccella Valdemone e Santa Domenica Vittoria.