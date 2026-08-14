Sicilia, Cateno De Luca punta al 3% nazionale: “si preannunciano intese che daranno vita a un nuovo Polo”

Cateno De Luca rilancia la sfida nazionale di Sud chiama Nord e fissa un obiettivo politico preciso: creare le condizioni per raggiungere il 3% a livello nazionale. Il leader del movimento annuncia novità in arrivo nelle prossime settimane e parla di possibili intese destinate a dare vita a un nuovo “Polo”, mantenendo al centro il tema dell’autonomia dei territori. Il messaggio arriva il 14 agosto, al termine di una riunione che De Luca definisce intensa e dedicata alla prossima legge elettorale, in vista delle elezioni Politiche che, secondo la sua previsione, potrebbero essere anticipate ad aprile 2027, nello stesso periodo delle elezioni Regionali in Sicilia.

De Luca: “stiamo creando le condizioni per il 3% nazionale”

L’elemento politicamente più rilevante della dichiarazione è l’ambizione nazionale espressa dal leader di Sud chiama Nord. De Luca non entra nei dettagli delle interlocuzioni in corso, ma lascia intendere che il quadro potrebbe cambiare nelle prossime settimane. “Stiamo creando le condizioni per il 3% nazionale! Nelle prossime settimane scoprirete perché, oggi non posso anticiparvi nulla… Ma nelle ultime ore ci sono state importanti novità e si preannunciano intese che daranno vita a un nuovo “Polo”. Al centro ci sarà sempre l’autonomia dei territori. Intanto oggi, in questo caldo 14 agosto, abbiamo fatto un’intensa riunione sulla prossima legge elettorale in vista delle Politiche che quasi sicuramente saranno anticipate ad aprile 2027. Insieme alle elezioni Regionali in Sicilia! Nella vita sono abituato a pianificare ogni passo, non si vive d’improvvisazione. Nel lavoro e in politica, ogni risultato che ho raggiunto è frutto di strategia, pianificazione ed organizzazione. A Roma sono avvertiti: la nostra imponente macchina organizzativa si è messa in moto”, sottolinea De Luca.