Sicilia, Cateno De Luca prepara la nuova sfida: “ricarico le pile, la campagna elettorale sarà lunga”

Una fase di pausa solo apparente, dedicata al recupero delle energie fisiche ma anche alla preparazione della prossima sfida politica. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, racconta il momento che sta attraversando e assicura che il lavoro del movimento continua in vista della lunga campagna elettorale. Attraverso un messaggio diffuso pubblicamente, De Luca spiega di avere scelto questi giorni per concentrarsi sul proprio benessere fisico, senza però interrompere l’attività politica e il confronto con amministratori e referenti locali in diverse aree del Paese. Il leader di Sud chiama Nord sottolinea infatti che dietro l’apparente calma si sta sviluppando un’attività organizzativa costante, in preparazione dei prossimi appuntamenti elettorali.

De Luca: “la campagna elettorale sarà lunga e bisogna farsi trovare pronti”

Nel suo intervento, Cateno De Luca evidenzia la necessità di arrivare alla prossima campagna elettorale con le energie necessarie per affrontare un percorso che si preannuncia impegnativo.“Ne sto approfittando per ricaricare le pile e rimettere a punto il mio corpo, sempre sotto stress. La campagna elettorale sarà lunga e bisogna farsi trovare pronti, sia con la mente che con le forze!”, afferma il leader di Sud chiama Nord. Una fase di preparazione che, secondo De Luca, non coincide con uno stop dell’attività politica. Il movimento, infatti, continua a lavorare attraverso incontri e contatti con rappresentanti dei territori. “In questi giorni di apparente calma stiamo continuando a incontrare amministratori e referenti locali di tutta Italia. Il lavoro continua in maniere silente”, aggiunge.

Sud chiama Nord, De Luca replica ai detrattori: “Io non mollo”

Nel messaggio il leader politico affronta anche il tema delle critiche ricevute negli ultimi mesi, sostenendo che i tentativi di indebolire il suo percorso politico non abbiano prodotto risultati. “Nel frattempo i miei detrattori provano a logorarmi, ma io non mollo”. De Luca richiama poi i risultati ottenuti dal movimento, rivendicando una capacità di tenuta politica nonostante le difficoltà. “Lo avete visto a livello politico: ci davano per morti e invece siamo più vivi che mai”. Secondo il leader di Sud chiama Nord, il riscontro arriverebbe anche dai risultati registrati a livello territoriale e dalle rilevazioni più ampie. “Messina lo dimostra e i dati regionali e nazionali lo confermano”, puntualizza.

Il rapporto tra politica e salute: “l’amore per la politica e per la gente mi carica ogni giorno”

Nel suo messaggio Cateno De Luca collega la preparazione politica anche alla necessità di mantenere una buona condizione fisica, considerando i ritmi intensi dell’attività pubblica. “Lo stesso vale per il mio corpo: non mi ferma nessuno! L’amore per la politica e per la gente mi carica ogni giorno di nuova energia”. Il leader di Sud chiama Nord racconta quindi il ruolo avuto dal proprio fisioterapista, Giuseppe Crupi, nel percorso di cura e mantenimento fisico che dura ormai da oltre dieci anni. “A dir la verità, un pezzo di merito va anche al mio fisioterapista Giuseppe Crupi, che ringrazio di cuore. Mi segue da oltre 10 anni”. Un rapporto nato quando De Luca ricopriva il ruolo di sindaco di Santa Teresa di Riva.

La battuta sul fisioterapista Giuseppe Crupi

Nel concludere il suo intervento, De Luca dedica una battuta al rapporto di fiducia costruito negli anni con il professionista che lo segue.“È l’unico al mondo che può permettersi di mettermi le mani addosso”, afferma il leader di Sud chiama Nord. Un tono ironico che chiude il messaggio nel quale De Luca ribadisce la volontà di proseguire il percorso politico, mantenendo alta l’attenzione sulla preparazione della prossima stagione elettorale.