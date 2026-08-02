Sicilia, Alberto Pulizzi nominato dirigente generale ad interim del dipartimento Pesca

Nominato Alberto Pulizzi dirigente ad interim del dipartimento della Pesca mediterranea dell’assessorato dell’Agricoltura. L’incarico è stato conferito dalla giunta in vista dell’esito dell’atto di interpello indetto dal dipartimento della Funzione pubblica su mandato dello stesso governo regionale. Attualmente Pulizzi ricopre l’incarico di dirigente generale dello Sviluppo rurale e territoriale dello stesso assessorato e manterrà l’interim alla Pesca mediterranea fino al completamento della procedura di conferimento del nuovo incarico dirigenziale che avrà una durata di due anni.