Sicilia, agosto di grandi concerti: Rocco Hunt, Renga, Noemi e Alex Britti protagonisti nelle piazze dell’isola

Una settimana di grandi concerti in Sicilia con alcuni dei nomi più popolari della musica italiana. Da oggi, giovedì 13 agosto, fino al 21 agosto, saranno protagonisti nelle piazze dell’Isola Rocco Hunt, Francesco Renga, Noemi e Alex Britti, con appuntamenti distribuiti tra le province di Palermo e Messina. Ad aprire il calendario sarà questa sera Rocco Hunt a Prizzi, mentre a Ferragosto toccherà a Francesco Renga a Gioiosa Marea. Seguiranno le due date di Noemi e quelle del BRITTINTOUR ’26 di Alex Britti.

Rocco Hunt stasera a Prizzi

L’Estate Prizzese, inserita nel calendario di eventi organizzato dal Comune, propone per questa sera una grande serata di musica dal vivo e intrattenimento con Rocco Hunt. Il rapper campano salirà sul palco di Piazza IV Novembre a Prizzi, in provincia di Palermo, giovedì 13 agosto. Si tratta della data di recupero dello spettacolo precedentemente programmato per il 7 agosto. Tra gli artisti più seguiti della scena pop nazionale, Rocco Hunt porterà dal vivo le sue hit più conosciute e i brani più recenti, con uno show caratterizzato dai ritmi urban e pensato per coinvolgere sia il pubblico più giovane sia quello adulto.

Ferragosto a Gioiosa Marea con Francesco Renga

Dopo un anno ricco di impegni e la partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, Francesco Renga torna in Sicilia per una nuova tappa del suo Live Estate 2026. Sabato 15 agosto sarà protagonista a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, del Ferragosto Gioiosano. Il concerto, organizzato dall’Amministrazione comunale, si terrà in Piazza Cavour e sarà a ingresso gratuito. La scaletta alternerà i brani più recenti al repertorio che ha segnato la carriera di Renga, in uno spettacolo costruito attorno alla voce dell’artista e alle canzoni che negli anni hanno conquistato il pubblico.

Noemi riparte dalla Sicilia: concerti a Bisacquino e Grisì

Dopo la pausa del tour, Noemi è pronta a tornare dal vivo e il suo viaggio musicale ripartirà proprio dalla Sicilia con due date consecutive. Domenica 16 agosto l’artista romana sarà protagonista a Bisacquino, in provincia di Palermo, dove si esibirà sul palco di Piazza Troina per l’evento promosso dal Comune in collaborazione con Futuris Srl. L’indomani, lunedì 17 agosto, Noemi salirà invece sul palco di Piazza della Rinascita a Grisì, Monreale, in provincia di Palermo, per l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Exes Ama Events. I concerti alterneranno momenti più intimi ad altri più trascinanti, con una scaletta che unirà i brani che hanno caratterizzato il percorso della cantante alle canzoni della sua nuova fase artistica. Tra queste anche il nuovo singolo “Tu cosa fai questa sera”, già diventato una hit dell’estate 2026.

Alex Britti in concerto a San Salvatore di Fitalia e Valledolmo

Due date siciliane anche per Alex Britti con il suo BRITTINTOUR ’26. Il nuovo viaggio musicale farà tappa giovedì 20 agosto a San Salvatore di Fitalia, in provincia di Messina, con il concerto organizzato dal Comune in Piazza San Calogero. Venerdì 21 agosto l’artista sarà invece protagonista a Valledolmo, in provincia di Palermo, con il live in programma in Piazza Madrice. Entrambi gli spettacoli saranno a ingresso libero. Con la sua chitarra e uno stile capace di attraversare linguaggi musicali differenti, Britti porterà sul palco un repertorio nel quale si incontrano blues, jazz, rock, pop, R&B e cantautorato italiano. La tournée estiva sarà l’occasione per ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera attraverso i grandi successi che ne hanno segnato il percorso artistico, insieme ai brani tratti dall’ultimo progetto Feat.Pop.