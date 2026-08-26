Sicilia, 40 milioni di euro per gli impianti sportivi: al via la fase operativa del piano FSC

Un investimento da 40 milioni di euro per potenziare l’impiantistica sportiva in Sicilia entra nella fase operativa. Le risorse, provenienti dai fondi FSC, saranno destinate a interventi sul patrimonio sportivo dell’Isola, dalla riqualificazione delle strutture esistenti fino all’ammodernamento e alla creazione di nuovi impianti. Ad annunciare il passaggio alla nuova fase del piano è l’assessore regionale allo Sport Elvira Amata, che sottolinea la rilevanza dell’intervento per il futuro dello sport siciliano e per le comunità locali. L’obiettivo dichiarato è quello di mettere a disposizione dei territori impianti sportivi moderni, sicuri e accessibili, attribuendo alle strutture una funzione che vada oltre la sola pratica dell’attività fisica e che comprenda anche inclusione, educazione, benessere e promozione di stili di vita sani.

Avviato l’accreditamento, a breve il bando per gli enti locali

Il passaggio più rilevante sul piano operativo riguarda l’avvio dell’accreditamento, al quale seguirà la pubblicazione del bando per la presentazione delle istanze e dei progetti. Saranno gli enti locali a poter partecipare alla procedura prevista dall’assessorato. L’intenzione è rendere il percorso di accesso alle risorse trasparente e snello, consentendo agli enti interessati di presentare i propri progetti per gli interventi sull’impiantistica sportiva siciliana. Il piano entra dunque in una fase concreta, dopo la disponibilità delle risorse FSC, con la prospettiva di accelerare gli interventi e incidere sul panorama delle infrastrutture dedicate allo sport presenti sul territorio regionale.

Elvira Amata: “40 milioni di euro per il potenziamento dell’impiantistica sportiva in Sicilia”

Nel suo intervento, l’assessore Elvira Amata mette in evidenza il valore dell’investimento e il ruolo che le strutture sportive possono assumere all’interno delle comunità. “40 milioni di euro per il potenziamento dell’impiantistica sportiva in Sicilia. Oggi segna un passo importante per il futuro dello sport in Sicilia! Come assessore regionale allo sport, ho sempre creduto nell’importanza delle strutture sportive non solo come luoghi di attività fisica, ma come veri e propri centri di inclusione, educazione e benessere per i giovani. Le nostre comunità meritano impianti moderni, sicuri e accessibili, che possano stimolare la pratica sportiva e promuovere uno stile di vita sano”, evidenzia. La posizione espressa dall’assessore lega quindi il potenziamento degli impianti sportivi non soltanto alla disponibilità di spazi adeguati per praticare le diverse discipline, ma anche alla loro funzione sociale, con una particolare attenzione ai giovani.

Fondi FSC per lo sport in Sicilia: parte la fase operativa

Il finanziamento complessivo indicato è pari a 40 milioni di euro di fondi FSC. Secondo quanto comunicato dall’assessore, l’intervento è ora pronto a entrare nella sua fase operativa attraverso i passaggi amministrativi necessari per consentire agli enti locali di proporre istanze e progetti. Amata afferma: “Si entra nella fase operativa del piano da “40 milioni di euro”di fondi FSC per il potenziamento dell’impiantistica sportiva sull’isola. Avviato l’accreditamento ed a breve, l’assessorato pubblicherà il bando per la presentazione delle istanze e dei progetti, rendendo il percorso trasparente e snello per tutti gli enti locali.” La pubblicazione del bando rappresenterà quindi il prossimo passaggio del percorso. Sarà attraverso questa procedura che gli enti locali potranno presentare le proprie proposte nell’ambito del piano di potenziamento delle strutture sportive.

Riqualificazione, ammodernamento e nuovi impianti sportivi in Sicilia

L’intervento non riguarda una sola tipologia di opera. Le risorse sono infatti rivolte a un processo più ampio di trasformazione dell’impiantistica sportiva nell’Isola, che comprende la riqualificazione delle strutture già esistenti, il loro ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti. L’assessore descrive così l’opportunità offerta dal piano: “È una grande opportunità per accelerare i lavori e trasformare il nostro panorama sportivo partendo dalla riqualificazione delle strutture esistenti all’ammodernamento e alla creazione di nuovi impianti”.

Strutture sportive come luoghi di inclusione e benessere

Nelle parole dell’assessore emerge anche una precisa concezione del ruolo degli impianti sportivi: non soltanto strutture nelle quali svolgere attività fisica, ma spazi capaci di diventare punti di riferimento per le comunità e, in particolare, per le nuove generazioni. Inclusione, educazione e benessere dei giovani sono gli aspetti richiamati da Amata per spiegare il valore sociale attribuito agli investimenti nelle infrastrutture sportive. A questi si aggiungono la sicurezza e l’accessibilità delle strutture, considerate condizioni necessarie per favorire una maggiore pratica dello sport e contribuire alla diffusione di uno stile di vita sano. Il piano da 40 milioni di euro assume così una dimensione che, nelle intenzioni espresse dall’assessore, non si esaurisce negli interventi edilizi o infrastrutturali, ma punta a rafforzare il ruolo dello sport all’interno delle comunità siciliane.

L’impegno con il governo Schifani per lo sport

Amata inserisce l’avvio della fase operativa del piano all’interno dell’attività portata avanti negli ultimi anni insieme al governo Schifani, indicando come obiettivo quello di rendere lo sport un’opportunità accessibile a tutti. L’assessore dichiara: “In questi anni mi sono impegnata ed ho lavorato, insieme al governo Schifani, per garantire che lo sport diventasse un’opportunità per tutti. La Sicilia ha bisogno di investire nello sport”. Il messaggio conclusivo concentra quindi l’attenzione sulla necessità di continuare a investire nello sport in Sicilia, individuando nel miglioramento dell’impiantistica uno degli strumenti attraverso i quali ampliare le possibilità di accesso all’attività sportiva.