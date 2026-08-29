“Sibari in progress” chiude con musica, archeologia ed enogastronomia: ultimo weekend al Parco del Cavallo

Archiviata con un grande riscontro di pubblico e critica la prima parte di #sibariinprogress, lo spettacolo della cultura, la rassegna organizzata dai Parchi archeologici di Crotone e Sibari si prepara al gran finale dell’edizione 2026. L’evento, giunto alla IV edizione, è stato ideato e fortemente voluto dal direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari Filippo Demma e finanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo. Dal 1° al 10 agosto il Parco del Cavallo è diventato un palcoscenico a cielo aperto nel quale archeologia e spettacolo dal vivo si sono incontrati, regalando dieci giornate di eventi caratterizzate da un’importante partecipazione di pubblico.

La prima fase della manifestazione ha proposto 10 concerti suddivisi nelle tre sezioni Magna Graecia Jazz Fest, Sybaris Folk e Sibaris Arte, con protagonisti alcuni tra i nomi più interessanti del panorama musicale italiano e internazionale. Sul palco si sono alternati l’Orchestra Filarmonica della Calabria con Dave Schroeder, Raphael Gualazzi, Benito Gonzales, il trio di Pete Roth con ospite Bill Bruford, i Nero a metà Experience, i Neri per caso, Karima, il trombettista Enrico Rava, Raiz e gli Avion Travel. La rassegna, realizzata in collaborazione con il XXV Peperoncino Jazz Festival, conclude così il proprio percorso estivo con un ultimo fine settimana dedicato all’incontro tra musica, storia e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Sabato 29 agosto il tributo a Rino Gaetano e la musica di Sasà Calabrese

Il primo appuntamento del weekend finale è in programma oggi, sabato 29 agosto, a partire dalle ore 19. I visitatori potranno partecipare alla visita del parco archeologico accompagnati dall’archeologo Marco Pallonetti, che racconterà la storia dell’antica Sybaris e delle città sorte successivamente sulle sue rovine, Thurium e Copia. Alla scoperta del patrimonio archeologico si unirà la musica con il progetto “Rino Gaetano: il poeta controvento”, firmato da Sasà Calabrese, artista calabrese considerato tra i cantautori più originali e profondi della regione.

Nato e residente a Castrovillari, Calabrese è un polistrumentista, autore e interprete dalla voce intensa, protagonista di numerose collaborazioni con importanti musicisti del panorama italiano e internazionale, tra cui Marco Tamburini, Joe Amoruso, Gigi Cifarelli, Max Ionata, Luca Aquino, Joe Barbieri, Gegè Telesforo, Mario Venuti, Rossana Casale, Enrico Ruggeri e Roy Paci.

L’artista arriva a Sibari dopo i successi ottenuti con l’album “Conserve”, pubblicato da Picanto Records, vincitore del Premio Nazionale Musica d’Autore BitontoSuite e del Premio Musica Teatro Franz, oltre che finalista al Premio Tenco nella categoria “Miglior Opera Prima”. Nel corso della giornata dedicata al rapporto tra musica e archeologia, Sasà Calabrese proporrà anche il progetto “Pino Daniele: la voce del Mediterraneo”, omaggio a uno dei più amati cantautori della musica italiana.

Show cooking e Festa di Fine Estate al Parco del Cavallo

Dopo la visita guidata musicale, alle ore 20 sarà protagonista l’enogastronomia con lo show cooking firmato Vinitaly and the City – Follow Up Calabria. L’appuntamento vedrà ai fornelli lo chef Federico Valicenti del ristorante Luna Rossa di Terranova di Pollino e Pietro Claudio Labanca del pastificio Caterina di Lagonegro. La giornata si chiuderà alle ore 22 con la Festa di Fine Estate e il concerto delle Ragazze del Paese accanto.

La stessa formula sarà riproposta anche domenica 30 agosto, con una nuova visita guidata musicale alle ore 19, questa volta affidata al duo composto da Piero Gallina e Checco Pallone. A seguire spazio all’ultimo appuntamento enogastronomico di Vinitaly and the City – Follow Up Calabria, con la partecipazione di Francesco Armentano e Catia Corbelli dell’Osteria del Vicolo di Mormanno e del pizzaiolo rossanese Daniele Campana. Gli ultimi due eventi di #sibariinprogress saranno accessibili con il normale biglietto giornaliero di ingresso al parco, al costo di 5 euro, oppure attraverso la PACS Community Card.

Con questo ultimo weekend la rassegna chiude un’edizione particolarmente significativa, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più partecipati dell’estate calabrese, capace di unire la valorizzazione del patrimonio archeologico, la musica dal vivo e la promozione delle eccellenze del territorio.