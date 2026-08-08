Si separano le strade della Domotek Volley e di mister Sergio Vandir Dal Pozzo

“Un capitolo importante si chiude oggi nella storia del nostro club. Sergio Vandir Dal Pozzo, colonna portante del nostro staff nell’ultimo biennio, ci lascia per seguire ragioni strettamente personali che non gli consentiranno di fare ritorno in Italia dal Brasile“. È quanto si legge in un post social della Domotek Volley Reggio Calabria con il quale viene annunciata la separazione da mister Sergio Vandir Dal Pozzo, allenatore in seconda del club e valido preparatore atletico.

“Il suo ruolo di preparatore fisico e vice-allenatore al fianco di Mister Antonio Polimeni è stato determinante per i traguardi raggiunti. La sua metodologia di lavoro, la serietà e la profonda conoscenza della pallavolo hanno elevato il livello della nostra squadra, contribuendo in maniera decisiva a quel ‘sogno’ che abbiamo vissuto e che resterà indelebile negli annali dello sport reggino.

Oggi salutiamo un grande professionista, ma anche un amico. A nome di tutta la società, dei giocatori e dei tifosi, va il nostro più sentito ringraziamento. Ci hai regalato emozioni uniche, Sergio. La sua capriola nella gara che ha suggellato la nostra promozione in A2 rimarrà indelebile. Ti auguriamo il meglio per il futuro e ti ricordiamo che le porte di Reggio Calabria, per te, saranno sempre aperte“, si legge in conclusione della nota.