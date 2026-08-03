Si chiude l’edizione 2026 del Concorso dei Madonnari di Taurianova: si divertono anche i bambini | INTERVISTE

L’undicesima edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari di Taurianova si è conclusa con un successo straordinario, trasformando la città calabrese in una suggestiva galleria d’arte a cielo aperto. L’evento ha visto la partecipazione di cinquantasei artisti globali e ha sancito un importante protocollo d’intesa con lo storico festival di Grazie di Curtatone per future collaborazioni. Gli organizzatori e le istituzioni locali hanno espresso profonda soddisfazione per il livello organizzativo raggiunto e per il clima di calorosa accoglienza riservato ai partecipanti.

Il sostegno della giunta comunale e della Regione è stato fondamentale per unire cultura, territorio e partecipazione sociale in un’unica manifestazione. Gli artisti hanno lodato l’atmosfera informale e la qualità artistica delle opere, confermando il prestigio di questo appuntamento nel Sud Italia. Spazio anche al divertimento dei bambini che, grazie all’attività svolta dalle associazioni, hanno potuto colorare anche loro come dei piccoli madonnari sviluppando, chissà, una passione che si porteranno dietro per sempre.