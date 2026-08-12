Seus 118 nelle Eolie, Cisl Fp: “storico risultato sul trattamento economico dei lavoratori”

Un risultato definito “storico” dalla Cisl Fp per i lavoratori della Seus 118 impiegati nelle postazioni delle isole Eolie. Il sindacato sottolinea in particolare il tema della parità di trattamento economico e retributivo, evidenziando come per lungo tempo si fossero determinate differenze tra professionisti con lo stesso contratto e lo stesso profilo. A intervenire sono il segretario generale della Cisl Fp Messina e il responsabile del dipartimento Francesco Iarrera, che ringraziano i lavoratori per la fiducia e le istituzioni politiche per le misure adottate.

“Finalmente ci siamo riusciti, grazie alla fiducia che numerose lavoratrici e lavoratori della Seus 118 hanno riposto in noi e nelle istituzioni politiche, che ringraziamo per avere reso possibile questo importante risultato di giustizia sociale in un paese civile. La Seus 118 ed i servizi convenzionati con la Regione Siciliana a nostro giudizio hanno l’obbligo morale di partecipare attivamente affinché i servizi essenziali pubblici funzionino. Soprattutto, come sempre ha sostenuto la Cisl Fp, a parità di contratto e di profilo non si possono accettare differenze di trattamento economiche e retributive. Circostanza che da tempo, incredibilmente, si era cristallizzata per i professionisti della Seus 118 assegnati nelle postazioni delle isole Eolie.”

La Cisl Fp rivendica quindi il percorso sindacale portato avanti al fianco dei lavoratori e il confronto con le istituzioni, attribuendo anche alla politica il merito di avere predisposto le misure straordinarie considerate necessarie per raggiungere il risultato. Il sindacato collega inoltre quanto ottenuto al messaggio espresso nei giorni scorsi dalla Cisl Sicilia, indicando la strada della collaborazione tra rappresentanza dei lavoratori e istituzioni.

“Questo il Sindacato, quello vero, che opera insieme ed accanto ai lavoratori senza sosta. Questo il grande risultato della Cisl Fp che ha portato la voce dei lavoratori nei luoghi in cui poteva e doveva essere ascoltata. Ringraziamo per il risultato ottenuto la buona politica che ha messo in campo le misure straordinarie necessarie per ottenere questo storico risultato che porta con sé un messaggio di speranza e di visione, pari a quello espresso pochi giorni addietro dalla Cisl Sicilia. Andiamo avanti insieme!”.

Il plauso anche dalla FP Sicilia

Anche la Cisl Fp Sicilia accoglie “con immensa soddisfazione il provvedimento che introduce la gratuità delle tratte di navigazione per il personale del servizio di emergenza-urgenza Seus 118 impegnato nelle isole Eolie, un traguardo di grande rilevanza per lavoratrici e lavoratori che quotidianamente garantiscono un servizio essenziale alla comunità, in territori caratterizzati da particolari difficoltà logistiche”.

Il risultato arriva al termine di un’azione sindacale portata avanti con forte senso di responsabilità dal segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, insieme al segretario regionale Marco Corrao e al responsabile della Sanità privata Claudio Marsiglia, che, dopo le segnalazioni ricevute dalla federazione del territorio messinese, hanno avviato un confronto continuo e serrato con il presidente della Seus e con le istituzioni regionali.

Un percorso iniziato da tempo e che ha prodotto, passo dopo passo, risultati concreti. Infatti, il blocco degli aumenti tariffari previsto per il 10 agosto, come anticipato dal segretario generale Passanisi, era solo il primo step verso l’obiettivo finale, ovvero la gratuità totale per il personale dell’emergenza-urgenza operante nelle isole minori. E oggi questo obiettivo è stato definitivamente raggiunto. Tutto ciò è stato possibile grazie all’intesa firmata nella giornata di ieri dall’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e quello alla Salute Marcello Caruso, avviando una convenzione che garantirà la gratuità per il personale del 118.

“Non amiamo fare troppo rumore, preferiamo lavorare per ottenere risultati concreti – sottolineano Passanisi, Corrao e Marsiglia – Quello raggiunto oggi è esattamente il frutto di questo metodo: un confronto continuo, costante e determinato con l’azienda e con le istituzioni, senza proclami ma con un obiettivo preciso, tutelare realmente i lavoratori e garantire condizioni dignitose a chi ogni giorno assicura il servizio di emergenza-urgenza nelle isole”.

Per la Cisl Fp Sicilia, infatti, la gratuità delle tratte non rappresenta una semplice agevolazione economica, ma il riconoscimento di una condizione lavorativa particolare. Gli operatori Seus che prestano servizio nelle isole devono affrontare quotidianamente spostamenti e costi che non possono essere considerati alla stregua di una normale mobilità lavorativa.

“Abbiamo mantenuto fede a quanto annunciato nel nostro comunicato del 6 agosto – aggiungono i rappresentanti della Cisl Fp Sicilia – Avevamo detto che non ci saremmo fermati e che avremmo continuato a lavorare affinché il problema fosse definitivamente risolto. E così abbiamo fatto. Prima abbiamo contribuito a bloccare gli aumenti, oggi registriamo con soddisfazione l’accordo che porta alla gratuità delle tratte. È la dimostrazione che l’attività sindacale, quando è seria, continua e determinata, può produrre risultati tangibili” affermano i tre sindacalisti.

La Cisl Fp Sicilia ringrazia gli assessori Caruso e Aricò per la sensibilità dimostrata e per aver accolto le istanze rappresentate, nonché il presidente della Seus, Riccardo Castro, per il confronto e la collaborazione che hanno consentito di arrivare alla soluzione individuata. “È un risultato che appartiene prima di tutto ai lavoratori delle Eolie – conclude la Cisl Fp Sicilia –. A loro va il nostro impegno a continuare a vigilare affinché quanto stabilito sia concretamente applicato e affinché le specificità di chi opera nei territori insulari continuino a trovare adeguato riconoscimento. Questo è il nostro modo di fare sindacato: presenza, confronto, proposte, determinazione e risultati concreti. La Cisl Fp Sicilia opera così”.