Serie D, ufficiali i calendari: la prima della Reggina è al Granillo. Il cammino completo

Dopo la composizione e definizione dei nove gironi, oggi la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato anche i calendari della Serie D. Grande attenzione ovviamente, su StrettoWeb, per il girone I, che quest’anno vedrà solo la presenza di squadre calabresi e siciliane. Si parte il 6 settembre 2026, si finisce il 2 maggio 2027: per le 162 partecipanti ai nastri di partenza sarà una corsa tutta d’un fiato fino al 20 dicembre, termine del girone d’andata; poi di nuovo in campo il 6 gennaio del prossimo anno per arrivare al primo weekend di maggio quando finirà la stagione regolare.

Nel mezzo tre turni infrasettimanali: il 16 settembre 2026 (3ª giornata), il 6 gennaio 2027 (18ª giornata) e, infine, il turno pre-pasquale del 25 marzo 2027 (29ª giornata). Il campionato, come di consueto, si fermerà in un paio di occasioni: prima sosta tra il 21 dicembre 2026 e il 5 gennaio 2027 per le festività natalizie, poi secondo stop dall’1 al 13 marzo 2027 per lasciare spazio alla Rappresentativa Serie D impegnata alla Viareggio Cup. Per quanto riguarda l’orario ufficiale delle partite, si giocherà alle ore 15 fino al 18 ottobre 2026 (1ª – 8ª giornata), poi alle ore 14.30 dal 25 ottobre al 25 marzo (9ª – 29ª giornata) e di nuovo alle ore 15 dal 4 aprile al 2 maggio (30ª – 34ª giornata).

Tornando al girone I, per la Reggina l’esordio è in casa, al Granillo, contro il Licata. In casa anche la prima di Nissa, Trapani e Siracusa. Seconda giornata a Modica, neopromossa. Inizio “morbido”, per gli amaranto, poi nella fase centrale arrivano le sfide contro Igea Virtus, Trapani e Nissa. Ultima contro il Gela.

Girone I – Prima giornata

6 settembre – Ore 15:00

Castrumfavara – Milazzo

Enna – Digiesse PraiaTortora

Nissa – Vigor Lamezia

Nuova Igea Virtus – Avola

Ragusa – Modica

Reggina – Licata

Sambiase – Gela

Siracusa – Athletic Palermo

Trapani – Vibonese

Questo il calendario completo.