Serie C, nuova cessione per il Cosenza: Caporale va alla Casertana

Il Cosenza Calcio comunica di “aver ceduto a titolo definitivo alla Casertana i diritti sulle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Caporale. Il difensore pugliese classe 1995 ha indossato la maglia rossoblù dei Lupi a partire dal luglio 2024. Il club ringrazia Alessandro per l’impegno e la disponibilità nella stagione trascorsa a Cosenza. A lui vanno i migliori auguri per la nuova avventura in Campania con la Casertana, affinché questa tappa valorizzi al meglio le sue qualità”. Così in una nota il club calabrese.