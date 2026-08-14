Serie C, nuova cessione per il Cosenza: Caporale va alla Casertana

Il difensore pugliese classe 1995 ha indossato la maglia rossoblù dei Lupi a partire dal luglio 2024

alessandro caporale

Il Cosenza Calcio comunica di “aver ceduto a titolo definitivo alla Casertana i diritti sulle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Caporale. Il difensore pugliese classe 1995 ha indossato la maglia rossoblù dei Lupi a partire dal luglio 2024. Il club ringrazia Alessandro per l’impegno e la disponibilità nella stagione trascorsa a Cosenza. A lui vanno i migliori auguri per la nuova avventura in Campania con la Casertana, affinché questa tappa valorizzi al meglio le sue qualità”. Così in una nota il club calabrese.

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