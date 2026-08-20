Serie C, il Catania ufficializza un giovane dal Torino

“Catania Football Club comunica di aver acquisito dal Torino Football Club, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Di Marco, nato ad Alba (Cuneo) il 30 luglio 2003. Completata la crescita calcistica nel club granata in Primavera 1, ha debuttato in ambito professionistico con la Virtus Francavilla; dopo due annate in Puglia, nel 2024/2025 il centrocampista piemontese ha dapprima esordito in Serie B con la Juve Stabia e successivamente ha indossato la maglia della Feralpisalò, realizzando i primi due gol in Serie C. Nella scorsa stagione, Di Marco ha disputato 24 gare con il Ravenna, firmando 3 reti e 2 assist”.

Così in una nota il Catania comunica il nuovo ingresso, un giovane classe 2003 dal Torino.