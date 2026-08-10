Serie C Basket 2026/2027, ecco il calendario: tutte le partite della NOVA Basket

È ufficiale il calendario della Serie C 2026/2027: nella giornata di ieri, infatti, FIP Sicilia ha definito il programma delle 34 giornate della regular season, con la NOVA Basket che debutterà il 26 settembre al PalaTorre contro la Nuova Pallacanestro Marsala. Un avvio subito impegnativo per la squadra dei coach Claudio Pizzuto e Giovanni Gentile, che nelle prime tre giornate affronterà Dierre Reggio Calabria e Alfa Basket Catania, due delle quattro semifinaliste della passata stagione.

“Il calendario ci mette immediatamente davanti a sfide importanti e questo è un aspetto che guardiamo con grande rispetto, ma anche con entusiasmo“, commenta il Dirigente Responsabile Marella Ioppolo. “Affrontare nelle prime tre giornate due squadre che lo scorso anno sono arrivate fino alle semifinali ci farà capire subito il livello di questa nuova Serie C e ci permetterà di misurarci con realtà molto competitive“.

“Detto questo, sappiamo che un campionato non si decide nelle prime giornate. Abbiamo costruito un gruppo nuovo, con tanti giovani e giocatori che devono ancora conoscersi e trovare i propri equilibri. Il nostro obiettivo sarà crescere settimana dopo settimana, affrontando ogni partita con la stessa attenzione e con la volontà di migliorare. Siamo contenti di avere finalmente il calendario davanti a noi. Adesso sappiamo quando e contro chi inizierà il nostro percorso: sta a noi trasformare il lavoro fatto finora in campo e continuare a costruire la nostra stagione. Sarà un campionato lungo, con 34 giornate, e avremo bisogno di tutti“.

Il calendario ufficializzato da FIP Sicilia rappresenta il programma di riferimento della stagione. Date e orari potranno essere successivamente modificati per esigenze organizzative e saranno comunicati dalla società attraverso i propri canali ufficiali.