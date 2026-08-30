Serie B, il Pisa batte il Catanzaro: calabresi avanti con Iemmello poi la rimonta nerazzurra | CLASSIFICA

Seconda sconfitta consecutiva per il Catanzaro nella nuova stagione di Serie B. I giallorossi escono battuti per 2-1 dal campo del Pisa nella gara valida per la seconda giornata del campionato, al termine di una partita caratterizzata da grande intensità e da un ribaltamento del risultato nel primo tempo. La squadra calabrese era riuscita a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Pietro Iemmello al 22’, ma il Pisa ha reagito immediatamente trovando prima il pareggio con Canestrelli e poi il gol del sorpasso con Leone nel giro di pochi minuti. Nella seconda frazione il Catanzaro ha provato a rimettere in equilibrio la gara, aumentando la pressione offensiva e cercando con insistenza la rete del pareggio, senza però riuscire a superare la difesa toscana.

Seconda sconfitta consecutiva per il Catanzaro: squadra ancora in costruzione

Per il Catanzaro arriva dunque la seconda sconfitta consecutiva in questo avvio di Serie B. Un inizio complicato dal punto di vista dei risultati, ma che non deve necessariamente rappresentare un campanello d’allarme definitivo. La squadra calabrese, infatti, è ancora in una fase di costruzione e deve trovare i giusti equilibri dopo i cambiamenti affrontati in estate. La formazione di Gorgone è «ancora un cantiere aperto» e avrà tempo per lavorare, correggere gli errori e recuperare terreno nel corso del campionato.

Risultati Serie B 2ª Giornata

Cremonese – Modena 0-3

Sampdoria – Juve Stabia 1-2

V. Entella – Cesena 1-2

Ascoli – Carrarese 1-1

Avellino – Vicenza 3-0

Padova – Verona 1-1

30 agosto

Ore 19:00

Arezzo Palermo 2-3

Mantova – Empoli 3-1

Ore 21:00

Benevento – Südtirol 1-1

Pisa – Catanzaro 2-1

Classifica Serie B

Modena 6 Palermo 6 Mantova 6 Cesena 4 Ascoli 4 Südtirol 4 Padova 4 Avellino 3 Arezzo 3 Pisa 3 Empoli 3 L.R. Vicenza 3 Juve Stabia 1 Carrarese 1 Benevento 1 Verona 1 Sampdoria 1 Catanzaro 0 Entella 0 Cremonese 0

Prossimo turno Serie B, 3ª Giornata

Sabato 5 Settembre

Ore 15:00

Südtirol – Catanzaro

Ore 17:15

Ascoli – Benevento

Ore 19:30

Carrarese – Empoli

Domenica 6 Settembre

Ore 15:00

Cesena – Mantova

Entella – L.R. Vicenza

Juve Stabia – Pisa

Modena – Avellino

Ore 17:15

Verona – Arezzo

Ore 19:30

Cremonese – Padova

Ore 20:30

Palermo – Sampdoria