Seminara, conclusi i festeggiamenti in onore della Maria Santissima dei Poveri

Nella festa di Maria Santissima dei Poveri a Seminara del 14 agosto il concerto di Stefano Priolo e Nino De Francesco e la loro Band e l'incontro con l'Avv. Eliana Carbone Opinionista culturale per la Regione Calabria

eliana carbone

Nella splendida cornice della Piazza Vittorio Emanuele III in Seminara, in provincia di Reggio Calabria, il 14 Agosto 2026 si sono conclusi i festeggiamenti in onore della Maria Santissima dei Poveri, con discesa della statua della Madonna dal suo altare e processione per le vie del paese. In piazza i numerosi fedeli e pellegrini hanno potuto assistere a fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo sovrastante con numerosi effetti pirotecnici ed al concerto dei due cantautori emergenti calabresi Stefano Priolo e Nino De Francesco con la loro Band. Era presente all’evento anche l’Avv. Eliana Carbone Opinionista Culturale per la Regione Calabria che ha incontrato sul palco prima del concerto Stefano Priolo e Nino De Francesco ed ha aperto con loro un focus. Eliana Carbone ha introdotto il tema della forza della musica come veicolo di divulgazione dei valori calabresi e ha detto: “Con Stefano Priolo e Nino De Francesco stasera è una serata all’insegna della tradizione e della musica calabrese che entra nel cuore e ci regala un’emozione grande. Le loro canzoni nascono dal sentimento e dalla voglia di esternare l’amore per la propria terra”.

E a questo punto Stefano Priolo ha detto: “il segreto per rinnovare la tradizione e di non farle perdere la sua anima più genuina sta nei testi perché quando essi sono poesie e nelle canzoni c’è la poetica calabrese si riesce a fare rivivere le nostre radici nel cuore e nell’anima del pubblico”. E da ultimo Nino De Francesco ha raggiunto: “scrivo i testi parlando della nostra amata Calabria proprio per far conoscere i valori che noi calabresi abbiamo nel nostro cuore e quindi anche le nostre tradizioni tramite le canzoni. E per questo motivo è nata “Calabria bella “che è un testo molto importante per noi calabresi e motivo di orgoglio per me”. La serata si è poi conclusa con un grande coinvolgimento del pubblico al suono delle musiche e delle canzoni di Stefano Priolo e Nino De Francesco in un’atmosfera di condivisione e di festa.

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