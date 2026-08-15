Seminara, conclusi i festeggiamenti in onore della Maria Santissima dei Poveri

Nella splendida cornice della Piazza Vittorio Emanuele III in Seminara, in provincia di Reggio Calabria, il 14 Agosto 2026 si sono conclusi i festeggiamenti in onore della Maria Santissima dei Poveri, con discesa della statua della Madonna dal suo altare e processione per le vie del paese. In piazza i numerosi fedeli e pellegrini hanno potuto assistere a fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo sovrastante con numerosi effetti pirotecnici ed al concerto dei due cantautori emergenti calabresi Stefano Priolo e Nino De Francesco con la loro Band. Era presente all’evento anche l’Avv. Eliana Carbone Opinionista Culturale per la Regione Calabria che ha incontrato sul palco prima del concerto Stefano Priolo e Nino De Francesco ed ha aperto con loro un focus. Eliana Carbone ha introdotto il tema della forza della musica come veicolo di divulgazione dei valori calabresi e ha detto: “Con Stefano Priolo e Nino De Francesco stasera è una serata all’insegna della tradizione e della musica calabrese che entra nel cuore e ci regala un’emozione grande. Le loro canzoni nascono dal sentimento e dalla voglia di esternare l’amore per la propria terra”.

E a questo punto Stefano Priolo ha detto: “il segreto per rinnovare la tradizione e di non farle perdere la sua anima più genuina sta nei testi perché quando essi sono poesie e nelle canzoni c’è la poetica calabrese si riesce a fare rivivere le nostre radici nel cuore e nell’anima del pubblico”. E da ultimo Nino De Francesco ha raggiunto: “scrivo i testi parlando della nostra amata Calabria proprio per far conoscere i valori che noi calabresi abbiamo nel nostro cuore e quindi anche le nostre tradizioni tramite le canzoni. E per questo motivo è nata “Calabria bella “che è un testo molto importante per noi calabresi e motivo di orgoglio per me”. La serata si è poi conclusa con un grande coinvolgimento del pubblico al suono delle musiche e delle canzoni di Stefano Priolo e Nino De Francesco in un’atmosfera di condivisione e di festa.