Scirocco Fest a Messina: live di Mille al Giardino Corallo

Messina si prepara ad accogliere MILLE, una delle artiste più interessanti e versatili del panorama musicale italiano contemporaneo. L’appuntamento con l’artista è in programma sabato 23 agosto 2026 alle ore 20.30, nella splendida cornice del Giardino Corallo, all’interno del cartellone dello Scirocco Fest, la rassegna che porta nella città peloritana alcuni dei protagonisti più iconici della musica dal vivo. Elisa Pucci, in arte MILLE, è una cantautrice, musicista e attrice teatrale capace di fondere eleganza, ironia e un’incisiva personalità artistica. Dopo l’esperienza come frontwoman dei Moseek (band finalista a X Factor Italia nel 2015), ha intrapreso un percorso solistico che le ha consentito di affermarsi rapidamente grazie a uno stile distintivo, in equilibrio tra sonorità pop, richiami vintage e una scrittura raffinata.

Il suo percorso è segnato da importanti riconoscimenti: nel 2021 ha conquistato il Premio della Critica al Festival Musicultura con il brano “La Radio”, e l’anno successivo ha vinto il contest 1MNEXT. Negli ultimi anni ha collezionato un’intensa attività live, aprendo i concerti di artisti del calibro di Max Gazzè e Carmen Consoli, affrontando un tour di oltre settanta date e partecipando per tre edizioni consecutive al Concerto del Primo Maggio a Roma. La pubblicazione del suo primo album, Risorgimento, ha definitivamente consolidato la sua identità artistica nel panorama nazionale.

Il concerto di Messina sarà come un viaggio attraverso le diverse sfumature del suo repertorio

Il concerto di Messina sarà come un viaggio attraverso le diverse sfumature del suo repertorio: un’esperienza dal vivo fatta di brani intensi, atmosfere coinvolgenti e una presenza scenica magnetica, in grado di instaurare un dialogo autentico con la platea. Ad arricchire la serata e ad accompagnare il pubblico verso l’esibizione principale saranno tre talenti della scena emergente: Gonzalo Baby Boy, Luisa Briguglio e Claudio Covato. L’evento è organizzato da Ramires Entertainment, Tuma Records, Crox Concerti e DalVivo Concerti, con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e del Comune di Messina. I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati. Una serata che si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale messinese, all’insegna della qualità artistica e della musica dal vivo.