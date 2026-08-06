Sciolto il Comune di Mazzarà Sant’Andrea: i membri della Commissione straordinaria che guiderà l’Ente

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2026 è stato deliberato, ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), lo scioglimento del Consiglio Comunale di Mazzarà Sant’Andrea e la composizione della Commissione straordinaria ex art. 144 TUEL a cui sarà affidata la gestione provvisoria dell’Ente. La Commissione sarà composta dalla dott.ssa Alfonsa Caliò (Viceprefetto a riposo), dal dott. Cosimo Gambadauro (Viceprefetto Aggiunto) e dal dott. Salvatore Mallemi (Dirigente di seconda fascia).

Nelle more dell’adozione del formale provvedimento di scioglimento, il Prefetto, Cosima Di Stani, ravvisati motivi di urgente necessità ai sensi dell’art. 143, comma 12, del TUEL, ha disposto con decreto, in data odierna, la sospensione, con effetto immediato, degli Organi elettivi del Comune, e di ogni altro incarico ad essi connesso, nonché l’insediamento della Commissione, come sopra composta.

La Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente eserciterà le funzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, nonché ogni altro potere e incarico connesso alle medesime cariche.