Scilla, torna il Premio per la medicina “Prof. Giuseppe Zagari”: premiati tre protagonisti della ricerca e della sanità italiana

Giovedì 27 agosto alle ore 19,30 nella terrazza del Castello Ruffo di Scilla, l’Associazione Culturale “Costa Viola”, con il Patrocinio del Comune di Scilla, ed in collaborazione con il Rotary Club Scilla Costa Viola organizza la dodicesima edizione del Premio per la medicina Prof.Giuseppe Zagari. La figura del Prof. dott. Giuseppe Zagari medico e scienziato, sarà ricordata dal dottor Rocco Alessandro Repaci, Medico di Medicina generale-sindaco di Campo Calabro-Consigliere città Metropolitana di Reggio Calabria. Il dott. Ing. Amedeo Dino Demarco Governatore Distretto Rotary2102Calabria relazionerà su “Terapia Digitale nei Territori-Il Rotary per la Salute digitale”.

Il progetto è un’iniziativa nazionale nata dalla collaborazione tra i 14 Distretti italiani del Rotary International

Il progetto è un’iniziativa nazionale nata dalla collaborazione tra i 14 Distretti italiani del Rotary International e l’intergruppo Parlamentare Sanità digitale e Terapie digitali, per modernizzare il Servizio Sanitario Nazionale usando la tecnologia.Rendendo i servizi più semplici e vicini alle persone,potenziando la cura sul territorio, diffondendo il Fascicolo Sanitario Elettronico, usando la telemedicina per aiutare chi vive in zone lontane e difficili da raggiungere. “Noi cerchiamo di essere di aiuto per stabilire obiettivi di valore per la sanità, con questa manifestazione- esordisce il presidente dell’Associazione Costa Viola Pino Palermo– ogni anno con il coinvolgimento di questi stakeholder della sanità e del mondo scientifico che noi premiamo, cerchiamo di identificare insieme le sfide di competitività che possono contribuire a definire una strategia nazionale, per rispondere efficacemente ai problemi di sanità pubblica e alle minacce causate dagli effetti della globalizzazione e del cambiamento climatico”.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice Prof.Dott.Francesco Saverio Ambesi Imbiombato gia Preside della Facolta di Medicina di Udine ed il segretario del Premio Dott.Vincenzo Tromba annunciano i Premiati della XII Edizione del Premio Zagari. Prof.Dott.Gianfranco Butera -Direttore dellU.O.C.di Cardiologia Interventistica all’Ospedale Pediatrico”Bambino Gesù”Roma Dott.Massimo Martino Direttore dell’U.O.C.di Trapianto Cellule Staminali e Terapie Cellulari del G.O.M.Reggio Calabria-Presidente del Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo. Prof.Dott.Robert Nisticò Professore Ordinario di Farmacologia all’Università di Roma “Tor Vergata”,Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco.