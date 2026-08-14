Scilla, Maria Antonietta Rositani a Chianalea per l’incontro contro la violenza di genere

Maria Antonietta Rositani sarà a Chianalea di Scilla per una serata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere e alla necessità di costruire una cultura fondata sulla prevenzione, sul sostegno alle donne e sulla capacità di riconoscere in tempo i segnali d’allarme. L’iniziativa, promossa dall’Associazione APS Chianalea – Scilla, è in programma martedì 18 agosto 2026 alle ore 21:30 nella piazzetta della Chiesa di Porto Salvo. L’appuntamento, dal titolo “Non è amore se fa male”, vedrà come ospite d’eccezione Maria Antonietta Rositani, indicata dagli organizzatori come testimone e simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. L’evento punta a trasformare una delle serate dell’estate scillese in un momento di riflessione civile e sociale su un tema di forte attualità.

Inserita tra le manifestazioni principali dell’estate di Scilla nel quartiere di Chianalea, l’iniziativa intende affiancare ai tradizionali momenti di svago e socialità del mese di agosto un’occasione di confronto sul valore della prevenzione, sull’importanza delle reti di supporto e sulla necessità di un profondo cambiamento culturale. L’obiettivo è accendere i riflettori sulla violenza di genere spostando l’attenzione anche su ciò che può essere fatto prima che le situazioni degenerino: creare una rete attorno alle donne, abbattere i pregiudizi e intercettare i segnali d’allarme rappresentano i punti centrali dell’incontro.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Scilla e si propone di coinvolgere direttamente la comunità locale, ma anche le numerose persone presenti nella cittadina durante il periodo estivo. La scelta di Chianalea come cornice dell’iniziativa vuole così unire la dimensione turistica e sociale del borgo a un messaggio di consapevolezza e responsabilità collettiva. La partecipazione è aperta alla cittadinanza, ai turisti e agli operatori dell’informazione, invitati a prendere parte all’appuntamento di martedì 18 agosto alle 21:30 presso la piazzetta della Chiesa di Porto Salvo a Chianalea.