Scilla in lutto, il Consiglio comunale si stringe attorno a Don Nicola Casuscelli per la morte del padre

“Il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Catalano, a nome dell’intera assise cittadina, esprime il più profondo e sentito cordoglio al nostro caro Parroco, Don Nicola Casuscelli, per la dolorosa perdita del caro padre. In questo momento di profonda tristezza, l’intera Amministrazione Comunale e tutti i rappresentanti politici presenti in Consiglio si stringono con affetto e solidarietà attorno a Don Nicola, punto di riferimento spirituale e umano insostituibile per la nostra comunità cristiana. La sua costante disponibilità, la dedizione al prossimo e l’attenzione instancabile verso le esigenze del nostro territorio e di ogni singolo abitante sono per noi testimonianza quotidiana di fede e impegno civile”. Lo afferma in una nota il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Catalano.

Il presente messaggio di vicinanza è condiviso coralmente da: Gruppo di Maggioranza “Sviluppo e Solidarietà”, Gaetano Ciccone (Sindaco), Domenico Mollica (Vicesindaco), Fortunato Ceravolo (Assessore), Domenico Scarano (Assessore), Antonia Chiara Bellantoni (Assessore), Francesco Catalano (Presidente del Consiglio), Filippo Bellantoni (Consigliere), Antonino Vita (Consigliere), Giovanni Santafemia (Consigliere).

Il Gruppo di Minoranza “Scilla Unita”: Rocco Patafio (Consigliere), Gabriele Polistena (Consigliere). Il Gruppo “Forza Italia Scilla”, Carmen Santagati (Consigliera), Giuseppe Mangeruca (Consigliere). “A “Don Nicola e ai suoi familiari giungano le nostre più sincere condoglianze e il calore di una comunità che oggi si ferma per condividere il suo dolore, grata per il bene che egli semina ogni giorno nel nostro paese” conclude il Consiglio Comunale di Scilla.