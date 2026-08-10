Scilla da sogno, davanti alla Costa Viola spunta il mega yacht Boardwalk: è lungo 117 metri | FOTO

Uno spettacolo decisamente fuori dal comune ha attirato ieri pomeriggio l’attenzione di residenti, bagnanti e turisti presenti a Scilla. Nelle acque della Costa Viola ha fatto la sua comparsa il maestoso Boardwalk, uno dei più imponenti e moderni superyacht entrati recentemente in servizio. Con i suoi 117 metri di lunghezza, il gigante del mare non poteva passare inosservato nello straordinario scenario compreso tra Scilla e lo Stretto di Messina, dove le dimensioni dell’imbarcazione hanno creato un suggestivo contrasto con la costa, le spiagge e il caratteristico borgo calabrese.

Boardwalk, il gigante da 117 metri costruito da Lürssen

Il Boardwalk è stato costruito dal prestigioso cantiere navale tedesco Lürssen ed è stato consegnato nel 2026. Si tratta di un mega yacht da circa 117 metri, con una larghezza di oltre 17 metri e una stazza superiore alle 5mila tonnellate. Il design esterno porta la firma di Frank Woll Design, mentre gli interni sono stati progettati da Amy Halffman Designs. La nave rappresenta una delle più recenti realizzazioni del mondo della nautica di lusso internazionale e dispone di dotazioni di altissimo livello. Tra gli elementi più caratteristici figurano ampi ponti panoramici, aree dedicate al relax e al benessere, piscine e spazi pensati per una navigazione estremamente esclusiva. La struttura può accogliere fino a 14 ospiti in sette suite, oltre a un equipaggio particolarmente numeroso.

Il Boardwalk di Tilman Fertitta davanti alla Calabria

Il mega yacht è riconducibile al miliardario americano Tilman Fertitta, imprenditore statunitense attivo nei settori della ristorazione, dell’intrattenimento e dello sport. Fertitta è inoltre l’attuale ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e San Marino, incarico che ricopre dopo aver presentato le proprie credenziali al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 6 maggio 2025. Il nome Boardwalk accompagna da anni le imbarcazioni dell’imprenditore americano. Il nuovo yacht da 117 metri ha sostituito il precedente Boardwalk V, un Feadship di 76,5 metri costruito nel 2021 e successivamente messo sul mercato.

Scilla ancora protagonista delle rotte dei grandi yacht

L’avvistamento di ieri conferma ancora una volta il fascino esercitato dallo Stretto di Messina e dalla Costa Viola sulle grandi imbarcazioni internazionali. Nel pieno della stagione estiva, il passaggio di yacht e superyacht davanti alle coste di Reggio Calabria regala frequentemente immagini spettacolari, ma la presenza di un’imbarcazione delle dimensioni del Boardwalk rappresenta certamente un evento capace di catturare l’attenzione. La sagoma bianca del mega yacht, stagliata davanti al mare di Scilla in una luminosa domenica d’agosto, ha così regalato un’altra cartolina suggestiva dell’estate calabrese, con uno dei giganti più esclusivi della nautica mondiale protagonista per alcune ore nello scenario unico della Costa Viola.