Scilla, cittadini segnalano una forte puzza di fogna e uno scarico in mare: dubbi sul depuratore | FOTO

Una forte puzza di fogna avvertita nella zona e la presenza di quello che viene indicato come uno scarico in mare stanno alimentando preoccupazione tra alcuni cittadini di Scilla. È quanto emerge da una segnalazione giunta alla nostra redazione nelle ultime ore e che riguarda una possibile criticità legata al sistema fognario o di depurazione della cittadina della Costa Viola. Secondo quanto riferito dai residenti, nell’area interessata sarebbe chiaramente percepibile un odore particolarmente intenso e riconducibile a reflui fognari. Gli stessi cittadini segnalano inoltre la presenza di uno scarico che raggiungerebbe il mare, circostanza che ha inevitabilmente fatto sorgere interrogativi sulle condizioni degli impianti e sulla possibile origine del fenomeno.

Dubbi su un possibile problema al depuratore di Scilla

Al momento, tuttavia, non è possibile stabilire con certezza la causa della situazione segnalata. Tra le ipotesi avanzate dai cittadini vi è quella di un possibile guasto o della rottura di una pompa del depuratore, ma si tratta di una circostanza che necessita di verifiche tecniche e che, allo stato attuale, non risulta accertata. Proprio per questo i residenti chiedono che vengano effettuati rapidamente i necessari controlli per comprendere se vi siano malfunzionamenti alla rete fognaria o al sistema di depurazione e, soprattutto, per verificare la natura del liquido che viene segnalato in prossimità del mare.

Preoccupazione per il mare di Scilla nel pieno della stagione estiva

La segnalazione assume particolare rilevanza anche considerando il periodo dell’anno. Scilla è infatti nel pieno della stagione balneare, con spiagge e lungomare frequentati quotidianamente da residenti e turisti. L’eventuale presenza di scarichi anomali in mare rappresenterebbe quindi una questione da chiarire con tempestività, sia sotto il profilo ambientale sia per la tutela della balneazione. Resta da verificare, attraverso gli organismi competenti, se quanto denunciato dai cittadini sia effettivamente riconducibile a un problema del depuratore di Scilla, a una rottura della rete o ad altra causa. La richiesta che arriva dal territorio è quella di un intervento rapido che possa individuare l’origine del cattivo odore e dello scarico segnalato e fornire risposte certe alla popolazione.