Scilla celebra San Rocco: al via i festeggiamenti, domenica 23 la grande processione

Domenica 16 agosto 2026, Memoria liturgica di San Rocco, Patrono di Scilla e degli Scillesi, hanno inizio i Festeggiamenti in onore del Santo Pellegrino, la cui chiesa è a sua volta meta di continui pellegrinaggi, grazie a un gruppo di volontari che ne garantiscono l’apertura tutto l’anno, prolungando l’orario di chiusura, nei giorni della Festa, fino a mezzanotte. Le Sante Messe saranno alle 8,00 e alle 18,30, rispettivamente presiedute dall’Arciprete di Scilla don Nicola Casuscelli e dall’Abate di Santa Maria e i XII Appstoli in Bagnara don Antonino Iannò, Vicario zonale. Tutti i giorni della settimana, con variazioni di orario, sarà celebrata la Santa Messa al mattino e al pomeriggio, con Esposizione, Adorazione e Benedizione Eucaristiche, fra l’una e l’altra.

Mercoledì 19 alle 10,30, la Santa Messa sarà presieduta dal Can. Mons. Domenico Marturano, Arciprete emerito di Scilla, assieme agli anziani e ai sofferenti, particolarmente quelli ospiti della Casa della Carità e della ex Casa del Fanciullo.

Giovedì 20 Santa Messa alle 18,30, seguita da processione con la Statua «piccola» di San Rocco alla Cappelletta di villa Comunale, dove rimarrà esposta fino a lunedì 23.

Venerdì 21 alle 17,30 la Benedizione dei ceri votivi e Processione con la venerata Statua di San Rocco al quartiere di Ieracari dove si sosterà e, alle 18,45, verrà celebrata la Santa Messa, prima di riprendere la Processione per il rientro in chiesa.

Sabato 22 alle 17,00 Rosario devozionale seguito da Santa Messa e benedizione dei ceri votivi. Alle 18,30 Processione per i quartieri di Chianalea e Marina Grande.

Domenica 23 è il giorno della Solennità di San Rocco, laico terziario francescano e Patrono di Scilla e degli Scillesi. Ventuno colpi di fuochi d’artificio «a cannone» annunceranno il giorno festivo all’area dello Stretto.

Alle 8,00 la Santa Messa.

Alle 10,30 la Santa Messa solenne presieduta dall’Arciprete don Nicola Casuscelli, con la consegna del cero votivo da parte dell’Amministrazione comunale.

Alle 17,30 Rosario devozionale, Santa Messa e Benedizione dei ceri votivi.

Alle 19,00 Processione per il quartiere San Giorgio.

Al termine della Processione (ore 21 circa), piazza San Rocco: accensione del tradizionale spettacolare Trionfino.

A mezzanotte lo spettacolo di fuochi d’artificio dalla rada della spiaggia di Marina Grande, a cura del Comune, in collaborazione con la Città metropolitana di Reggio Calabria.

Lunedì 24 alle 19,00 il Rosario devozionale alla Cappelletta di villa Comunale.