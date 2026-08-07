Scilla, attivata la Guardia Medica Turistica: giorni e orari di apertura

“Si informa la cittadinanza e i gentili ospiti che, a partire dalla data odierna e fino al 13 settembre 2026 è stato ufficialmente attivato il servizio di Guardia Medica Turistica presso il Comune di Scilla. Il servizio sarà operativo presso l’ambulatorio sito in via Tripi Superiore n. 9″. Così in una nota il presidente del consiglio comunale di Scilla, Francesco Catalano.

Questi gli orari di apertura al pubblico:

Mattina: dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Pomeriggio: dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Sabato e domenica compresi con servizio h24.

“Questa iniziativa rappresenta un potenziamento fondamentale dei servizi sanitari già previsti sul territorio. In una cittadina come la nostra, affermata meta turistica di rilievo nazionale ed internazionale, garantire un’assistenza medica capillare e prontamente accessibile è una priorità strategica per assicurare la sicurezza e il benessere di residenti e visitatori.

Desidero cogliere questa occasione per esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC), Francesco Malara. Il suo supporto è stato determinante: agendo come protagonista e mediatore autorevole con l’ASP, ha reso possibile l’attivazione di questo servizio essenziale non solo a Gambarie, ma anche qui a Scilla. La sua collaborazione istituzionale testimonia una visione sinergica del territorio a beneficio dell’intera comunità”.