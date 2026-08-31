Scilla, al Castello Ruffo i “Dialoghi d’arte” con Gianfranco Budini e le ceramiche a tema

Un incontro dedicato all’arte e alla ceramica è in programma giovedì 3 settembre alle ore 18:00 al Castello Ruffo di Scilla. L’appuntamento rientra nella rassegna “Dialoghi d’arte al Castello Ruffo di Scilla”, promossa dal Comune di Scilla nell’ambito delle iniziative dell’Assessorato al Turismo per l’estate 2026. Protagonista dell’incontro sarà Gianfranco Budini, che presenterà il tema “Le ceramiche a tema”, offrendo un momento di approfondimento sul rapporto tra arte, creatività e lavorazione della ceramica.

Alla serata interverranno il sindaco di Scilla Gaetano Ciccone e l’assessore al Turismo Domenico Scarano. A moderare l’incontro saranno Salvatore Palmeri e Rocco Panuccio. L’iniziativa si svolgerà nella suggestiva cornice del Salone dei convegni del Castello Ruffo, uno dei luoghi simbolo di Scilla, con l’obiettivo di valorizzare momenti culturali legati all’arte e alla conoscenza.